La rentabilité du Credit Suisse augmente au premier trimestre

La rentabilité du Credit Suisse a continué d’augmenter au premier trimestre de cette année, poursuivant ainsi la tendance du dernier trimestre 2019, et même en tenant compte de la pandémie de coronavirus et de ses effets sur les marchés.

“Malgré la pandémie de Covid-19 et l’environnement de marché instable qui en résulte, la rentabilité au premier trimestre 2020 a jusqu’à présent poursuivi la forte tendance à l’amélioration d’une année sur l’autre décrite dans notre rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2019”, a-t-il déclaré. l’entité.

En ce sens, le Credit Suisse a souligné que les revenus de l’activité de banque privée jusqu’à présent ce trimestre ont augmenté par rapport à la même période en 2019, bénéficiant de revenus de transaction plus élevés, tandis que dans la zone de marché, les revenus «nettement plus plus élevé qu’au premier trimestre 2019 », compensant jusqu’à présent l’impact négatif de l’environnement de marché.

«Notre rentabilité sur fonds propres est supérieure à 10% sur les deux premiers mois de l’année et notre résultat avant impôts sur la même période dépasse 1 060 millions de francs suisses (1 005 millions d’euros) enregistrés au premier trimestre dans son ensemble de 2019 », a expliqué la banque.

L’entité suisse a souligné qu’elle continue de bénéficier du renforcement de sa base de capital engagé depuis le début de sa restructuration au troisième trimestre 2015, ainsi que du rééquilibrage de l’activité vers la gestion de patrimoine et de l’approche disciplinée appliquée aux coûts, gestion des ressources et des capitaux.

De même, le Credit Suisse a souligné sa faible exposition par rapport aux périodes précédentes à des secteurs tels que la finance à effet de levier et le secteur du pétrole et du gaz, ce qui a considérablement accru la résilience et la préparation de l’entité à l’impact de l’épidémie de Covid-19. et la volatilité du marché qui en résulte.

Cependant, le Credit Suisse indique que l’impact futur de la pandémie sur ses comptes est complexe à déterminer maintenant.

