La réputation en ligne de l’Italie s’est améliorée avec le coronavirus

L’expérience traumatisante du coronavirus en Italie et la réaction politique et organisationnelle qui en résulte ont contribué à accroître la réputation du pays dans les médias au niveau national et international: c’est ce que prétend l’agence de marketing de la réputation, sur la base de deux recherches distinctes Zwan et la plateforme SaaS pour gérer la visibilité en ligne SEMRush.

Dans le premier cas, une analyse de l’intelligence des médias a été réalisée, recueillant et comparant le sentiment des principaux journaux nationaux et étrangers, des certificats publics des différents États, en particulier dans le secteur de la santé.

Dans la deuxième étude, cependant, une analyse a été effectuée sur la réputation du Web, dans laquelle SEMrush a analysé des millions de messages partagés sur les réseaux sociaux, détectant le sentiment général et la perception de l’Italie concernant la gestion des urgences.

D’après les deux analyses, nous lisons dans le communiqué de presse, il ressort queItalie il serait le premier au monde à se faire connaître dans la gestion de l’urgence pandémique, suivi de la Corée du Sud et de l’Estonie.

La notoriété italienne s’est surtout développée en référence au paramètre Leadership, étroitement lié à la figure du Premier ministre Giuseppe Conte, qui génère une appréciation au niveau national et international. De bons résultats également au niveau de la gouvernance, pour la gestion sociale et politique de l’urgence et pour la santé publique italienne, gratuits et ouverts à tous.

Dans les deux graphiques ci-dessous, il est possible de comparer les mesures de la réputation italienne divisées par catégories: la ligne de couleur or représente les niveaux de pré-coronavirus, la bleue les mesures effectuées en mars.

Dans la catégorie Performance, étroitement liée à la réputation financière de l’Italie, les dépenses extraordinaires engagées dans un contexte de dette publique déjà élevée n’ont pas pu altérer la perception des médias dans un sens ou dans l’autre.

Enfin, en ce qui concerne les parties prenantes, ce sont les institutions internationales et les citoyens eux-mêmes qui ont enregistré une amélioration sensible de la réputation du pays.