La Réserve fédérale abaisse le taux d’intérêt à 0%

Après des jours de pression sur la Réserve fédérale américaine, institution qui fait office de banque centrale de ce pays, la FED a finalement décidé de baisser le taux d’intérêt. Ceci dans le but de faire face à ce qui semble être une crise économique mondiale majeure causée par le Coronavirus.

L’importance du taux d’intérêt

Face à l’impact économique que le Coronavirus a et continuera d’avoir dans le monde, les gouvernements ne sont pas sans défense. Au contraire, les États disposent de toute une panoplie d’outils pour générer les incitations qui maintiennent la croissance économique et donc la protection sociale.

Parmi ces outils, le taux d’intérêt est l’un des plus importants. Encourager ou décourager la consommation et l’investissement, selon leur niveau. Plus le taux d’intérêt est élevé, plus l’investissement est faible et donc la création de nouvelles entreprises et d’emplois. La consommation de biens et de services sera également moindre.

Et cela a de la logique. Imaginons que nous voulons fonder une entreprise, et pour cela nous avons besoin d’un capital initial que nous obtiendrons grâce à un prêt bancaire. Par conséquent, si la banque nous facture un taux d’intérêt de 10% sur la valeur du crédit, il est beaucoup moins probable que nous décidions de démarrer notre entreprise que si elle ne nous facture que 3% d’intérêt.

Ces dernières années, la Réserve fédérale a tenté d’augmenter progressivement le taux d’intérêt.

Ainsi, lorsqu’un pays souhaite encourager les investissements sur son territoire, il essaie de baisser au maximum son taux d’intérêt. Mais si, au contraire, vous voulez freiner le niveau de l’investissement et de la consommation, pour l’empêcher de déraper et de générer de l’inflation et des défauts de paiement, le taux d’intérêt va augmenter.

L’EDF contre le coronavirus

Par conséquent, il est logique que la Réserve fédérale décide d’agir, après des jours d’effondrement du marché financier américain, et face à la perspective d’une nouvelle baisse de l’économie.

Mais surtout en raison des mesures d’isolement social nécessaires pour éviter les pires effets du virus. Qui interrompent le développement normal des activités productives et commerciales de tout pays.

Pour cette raison, le président Trump a maintenu une campagne d’accusations contre la FED. Surtout contre son président Jerome Powell, accusant l’institution de ne pas prendre les mesures adéquates pour protéger l’économie américaine du risque d’une récession mondiale.

La Réserve fédérale doit FINALEMENT abaisser le taux directeur à quelque chose de comparable à ses banques centrales concurrentes. Jay Powell et son groupe nous placent dans un désavantage économique et physiologique décisif. Ça n’aurait jamais dû être comme ça. Aussi, STIMULEZ!

Ce qui a conduit la Réserve fédérale à annoncer enfin une baisse du taux d’intérêt américain à 0%. Ainsi qu’une injection de 700 000 millions de dollars dans l’économie américaine. Le tout dans le cadre d’un ensemble de mesures pour lutter contre le coronavirus.

Si ces mesures ont les effets souhaités de la Réserve fédérale, elles devraient générer une plus grande confiance. Et donc, créer une certaine stabilité dans l’économie américaine.

Ce qui, en raison de la taille et de l’influence des États-Unis, devrait apaiser le reste des marchés boursiers mondiaux. Ainsi que sur le marché de l’or et du Bitcoin. Ce qui rend cette décision nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

