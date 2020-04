La résilience des entreprises transcende une crise

L’AMLO a évoqué la possibilité de mettre fin à l’internement le 10 mai et avait proposé, pour atténuer l’impact économique du virus, des prêts misérables pour les PME, en plus de réduire les salaires des employés de l’État et de payer leurs primes; réduire le budget public de divers secrétariats et poursuivre leurs programmes sociaux.

Les critères ont été modifiés jeudi 16: un groupe de scientifiques a proposé de prolonger l’internement jusqu’au 30 mai et concernant le plan de soutien financier a annoncé un million de nouveaux crédits, pour 25 000 chacun, pour les entreprises qui conservent leurs effectifs et ils n’ont pas baissé de salaire au cours des 3 derniers mois (en tout cas, une bouchée de pain).

Plusieurs pays de l’autre côté du monde, même s’ils ne sont pas sortis de la pandémie, réfléchissent déjà aux prochaines étapes à suivre. Il est clair, par exemple, que les programmes de santé publique appliqués à ce jour devront être adaptés à la prévention par: des tests à grande échelle, une surveillance sophistiquée en temps réel, un suivi rigoureux des contacts et une quarantaine rapide et spécifique pour isoler les cas. et contacts.

Mais tout comme les gouvernements responsables réfléchissent déjà aux prochaines étapes après la fin de la crise, il y a des entreprises qui commencent à se demander comment être résilient face à cette crise, c’est-à-dire comment se renforcer et établir une culture qui leur permette de faire face à toute nouvelle situation. de risque.

Whispir, une plateforme de communication cloud définit la résilience de l’entreprise comme: «la capacité d’une organisation à répondre et à s’adapter aux changements dynamiques du paysage des opérations – opportunités, demandes, perturbations ou menaces – de continuer à fonctionner avec un impact limité pour l’entreprise à court et à long terme ».

