La santé du commerce de détail au Royaume-Uni était à son plus bas niveau en 2019

La demande au cours des principales semaines de négociation avant Noël n’a pas compensé la perte de terrain si l’on considère le dernier trimestre de 2019 dans son ensemble, selon le Think Tank de KPMG / Ipsos Retail.

// Noël n’a pas réussi à inverser la tendance à la détérioration de la santé des détaillants, selon le Think Tank de KPMG / Ipsos Retail

// L’indice de santé au détail atteint désormais un nouveau record de 74, le score le plus bas jamais enregistré

// Le score de l’indice a également baissé chaque trimestre en 2019

// Cependant, le commerce de détail au Royaume-Uni devrait croître d’au moins 1% cette année – même s’il ne sera pas immédiat

Un indice qui mesure la santé globale de l’industrie britannique de la vente au détail a enregistré son score le plus bas jamais enregistré, car le trimestre d’or de 2019 n’a pas fourni de répit aux détaillants.

Selon le Think Tank de KPMG / Ipsos Retail, l’état de la santé des détaillants s’est détérioré chaque trimestre l’année dernière, car la baisse de la confiance des consommateurs a eu un impact sur les ventes et la fréquentation, et un nombre croissant de détaillants ont fermé leurs magasins par le biais de CVA ou d’administrations.

L’indice de santé au détail du groupe de réflexion – une évaluation quantitative et qualitative de la demande, de la marge et des coûts – atteint désormais un nouveau record de 74.

Il s’agit du score le plus bas de l’indice non enregistré depuis la création du think tank en 2006.

LIRE LA SUITE:

La demande au cours des principales semaines de négociation avant Noël n’a pas compensé le terrain perdu si l’on considère le dernier trimestre de 2019 dans son ensemble.

Les membres du groupe de réflexion ont déclaré que la demande dans le quartier d’or n’avait pas suffisamment rebondi après le résultat définitif des élections générales pour libérer toute demande refoulée des consommateurs.

En outre, le calendrier ultérieur du Black Friday et du Cyber ​​Monday a exercé une pression supplémentaire sur les marges des détaillants, avec une actualisation agressive répandue au cours du trimestre afin de faire bouger les stocks.

Malgré la sombre année, le groupe de réflexion avait prédit précédemment qu’une certaine amélioration de la santé du secteur était susceptible de se matérialiser en 2020.

En fait, le commerce de détail britannique devrait croître d’au moins 1% cette année, après ce que le Retail Think Tank a décrit comme «trois ans et demi de douleur».

Toutefois, le Retail Think Tank a déclaré que la santé de l’industrie ne rebondirait pas immédiatement, le score global de l’indice pour le premier trimestre 2020 devant rester stable à 74.

“Un simple coup d’œil aux récents rapports de trading de Noël et aux titres des médias qui l’accompagnent confirme que le dernier trimestre de 2019 a été un véritable sac mixte en ce qui concerne les performances de détail”, a déclaré Nick Bubb, analyste indépendant du commerce de détail.

«Il est difficile de ne pas se concentrer sur l’épicerie en particulier, étant donné son importance pendant la période des fêtes.

«Il y a eu généralement un affaiblissement des ventes d’épicerie au cours des derniers mois, ce qui témoigne de la baisse de la demande des consommateurs, et il y avait une disparité notable entre les discounters toujours croissants et les principales chaînes de supermarchés.

“En illustrant davantage les difficultés de l’industrie et en ajoutant à une musique d’ambiance plus optimiste, le dernier moniteur de ventes au détail BRC-KPMG a révélé que les ventes totales ont diminué de 0,9% en glissement annuel, si l’on considère novembre et décembre 2019 combinés.

«De plus, même les ventes en ligne ont été particulièrement médiocres, avec une croissance de seulement 2,6% en novembre et décembre 2019, malgré un nombre croissant de ventes en ligne.»

Il a ajouté: «Dans l’ensemble, le dernier trimestre de 2019 a marqué une fin décevante à ce qui ne peut être décrit que comme une année extrêmement difficile et turbulente.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette