La Sardaigne, patrie des centenaires: voici l’élixir de longue vie

Ils s’appellent Zone bleue et sont les zones géographiques de la planète où vous êtes le plus susceptible de vivre jusqu’à 100 ans. Pour identifier et inventer ce concept, il y a eu la nutritionniste de l’Université de Sassari, Gianni Pres et la démographe française Michele Pulain au début des années 2000. Il existe aujourd’hui cinq zones bleues dans le monde et en Italie, la maison des centenaires est la Sardaigne.

Parmi les autres endroits où vous êtes plus susceptible de devenir centenaire, en plus de la Sardaigne, nous trouvons des zones bleues en Grèce, au Japon, en Californie et au Costa Rica.En suivant le mode de vie des habitants âgés des zones bleues, vous pouvez augmenter votre espérance de vie en tant que 10 à 12 ans, explique Dan Buettner, journaliste et explorateur du National Geograpich.

Sardaigne “L’île des centenaires”

Pensez simplement que dans le village de Seulo, à Barbagia, il y avait 20 centenaires entre 1996 et 2016, se confirmant comme l’un des pays les plus anciens du monde. Des chiffres surprenants, à tel point qu’on a même pensé à enregistrer la marque “Île Centenaire “. En y réfléchissant, Luca Deiana, professeur de biochimie clinique et de biologie moléculaire à l’Université de Sassari et l’un des plus grands spécialistes du mystère des centenaires sardes.

Deiana est à la tête du projet AkeA qui regroupe biologistes, médecins, démographes dans le but de collecter, depuis 1996, toutes les données relatives aux 367 communes sardes où les centenaires sont plus nombreux, créant ainsi une base de données précieuse. Ce qui ressort de la recherche est que les centenaires sardes ont toujours existé tellement que le don de la longévité a été transmis de génération en génération.

Le secret de la longévité

L’élixir de longue vie? Le patrimoine génétique mais surtout le mode de vie est le facteur prédominant chez les centenaires. Une alimentation saine et variée accompagnée d’un rythme de vie lent et en approche constante avec la communauté, entendue comme famille et amis, ils sont la clé d’une vie plus ou moins éternelle.

“L’ADN? C’est essentiel mais seul ne suffit pas », explique Deiana.

Il existe d’autres facteurs, de la nourriture à l’environnement, au comportement. Même si je dois dire que toutes ces personnes ont un commun constant: une foi profonde vivait dans la vie de tous les jours.

Pour plus d’informations, voir le dossier “Attention à la retraite” publié dans le magazine Wall Street Italia en décembre