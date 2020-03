La Sareb augmente son offre sociale jusqu’à 10 000 locations

La Sareb, la société qui a pris en charge l’essentiel des actifs immobiliers des banques bénéficiaires de l’aide, s’est engagée à quadrupler son offre sociale pour proposer jusqu’à 10 000 logements à louer à des prix plus abordables.

Après des années de collaboration avec les communautés autonomes et les grandes mairies, auxquelles Sareb a offert plus de 2400 logements dans lesquels vivent quelque 6000 personnes, la cible est désormais les petites villes ayant des problèmes de logement, comme annoncé dans un communiqué.

Le président du Sareb, Jaime Echegoyen, estime que porter l’offre sociale à 10 000 logements est un «objectif ambitieux» qui nécessitera la «collaboration complète» des municipalités et permettra à la société d’élargir son «empreinte sociale».

Fin 2013, l’entité a lancé son premier plan de loyer social, destiné aux communautés autonomes, et l’a ensuite étendu à de grandes communes comme Madrid et Barcelone; Au total, il a signé des accords avec 12 communautés et 14 municipalités.

Actuellement, Sareb a des accords avec 9 communautés: la Catalogne, à laquelle elle a cédé 930 logements; Andalousie, 400; Castilla y León, 100; Galice et îles Canaries, 50 chacune; Cantabrie, 40; Estrémadure, 45; Communauté valencienne, 30 ans, et Pays basque, 10 ans.

À ces accords s’ajoutent ceux signés avec 13 municipalités: Madrid, 300 étages; Barcelone, 200; Hospitalet de Llobregat, 50; Sagunto, 25 ans; Cordoue, 17 ans; Séville, Almoradí et Villafranca del Penedés, avec 15; San Sebastián de los Reyes, 9 ans; Elche, 7 ans; Malaga et Santander, 6 chacun et Badalona, ​​2.

Mais l’entreprise veut aller plus loin et proposer des logements à usage social dans les petites communes pour que le parc proposé à cet effet passe des plus de 2 400 étages mentionnés jusqu’à 10 000.

Les communautés autonomes ou les municipalités qui reçoivent temporairement des biens immobiliers en usufruit prennent en charge la gestion des logements attribués et sélectionnent les bénéficiaires des biens immobiliers dans le cadre de leurs programmes sociaux.

En échange du transfert, Sareb reçoit une contrepartie mensuelle fixe de 75 euros pour les logements occupés et de 125 euros pour les logements vides, avec lesquels il prend en charge les frais d’assurance, de communauté et de réparations extraordinaires.

Les administrations sont généralement responsables des frais d’entretien de la maison ou des réparations ordinaires et de l’assistance technique au locataire, entre autres.

Dans le cas des mairies, ces sociétés ont également tendance à assumer l’IBI et sont chargées de sélectionner les familles qui accèdent à ces propriétés.

En dehors de ces initiatives de location sociale, Sareb développe d’autres modes de collaboration, comme la vente de logements directement aux collectivités et aux mairies ou le transfert temporaire pour les situations d’urgence ou à usage social.

