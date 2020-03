La SAT appelle au respect des obligations fiscales

La SAT a également déclaré que ses actions sont guidées par l’augmentation de l’efficacité de la collecte; réduire l’évasion fiscale et lutter contre la corruption.

Pour cela, le SAT a été préparé avec la mise à jour des systèmes technologiques et des plateformes comme dans une attention personnalisée.

Les systèmes SAT ont permis aux contribuables de produire des déclarations de revenus en ligne, recevant en moyenne plus de 172 000 déclarations de revenus par mois. Et il respecte l’offre de procédures et de services en fonction de l’éventualité, précise le document.

“Nous exhortons les personnes morales et physiques à continuer de contribuer et à faire leur part pour résoudre ces temps difficiles pour notre pays et le monde”, a-t-il ajouté.

Selon la SAT, le peuple mexicain a surmonté d’autres adversités dans le passé avec la solidarité de tous ses citoyens et cette pandémie ne fera pas exception.

“Nous demandons aux contribuables de ne s’informer de tout changement dans les dispositions du service de l’administration fiscale que par le biais de nos canaux officiels”, a-t-il conclu.

