La SAT discute des processus de contrôle avec les grandes entreprises

Pour ce faire, l’administration fiscale réalise les actions suivantes:

Programme d’audits accélérés et renforcement de l’audit concernant la détermination de l’impôt sur le revenu (ISR), dans les concepts suivants: paiements à l’étranger, restructuration des entreprises, régimes fiscaux préférentiels, déduction des investissements, pertes, report d’impôt et comptes de registre fiscal, entre autres; ainsi que, dans l’application incorrecte du taux de 0% de taxe sur la valeur ajoutée et dans la relance de la région frontalière nord, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il encourage l’autocorrection dans les vérifications en cours et la perception en temps opportun des crédits d’impôt déterminés.

Identifier les voies de recours en cas de révocation lorsque celle-ci est susceptible d’obtenir la correction volontaire du contribuable et ainsi éviter des litiges coûteux et prolongés.

Il renforce la vérification de l’application des soldes en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), afin de corroborer son origine et sa disposition au moyen d’accréditations, de retours et de compensations.

La SAT renforce son engagement – dans le cadre des valeurs institutionnelles Honnêteté, respect, engagement et responsabilité – à accroître la collecte des recettes, à lutter contre la corruption et à fournir une sécurité juridique aux contribuables.

Enfin, l’administration fiscale a invité les petits et les grands contribuables à se conformer volontairement à leurs obligations fiscales, de manière correcte et en temps voulu.

