La satisfaction des clients de détail connaît la plus longue période de déclin depuis le début des enregistrements

// Le niveau de satisfaction client baisse pour la 5ème année consécutive

// Il s’agit de la plus longue période de déclin depuis que l’Institut du service à la clientèle a commencé le suivi en 2008

// John Lewis, Next, Amazon, Debenhams, Ikea & Superdrug sont les meilleurs classements du secteur de la vente au détail (non-dood)

Les niveaux de satisfaction des clients dans une gamme de détaillants et de marques ont subi la plus longue période de déclin depuis le début des records en 2008, selon un rapport.

John Lewis est arrivé en tête de l’indice UK Customer Service Index (UKCSI), compilé par The Institute of Customer Service, avec un score de satisfaction client de 85,6 malgré un score en baisse de 0,9 point sur un an.

Les autres détaillants qui ont fait le top 10 de l’indice global incluent Next à la troisième place avec 85,1, suivi d’Amazon à la cinquième place avec 84,1.

Parmi les 10 premiers, on retrouve Debenhams, Ikea et Superdrug, qui ont marqué 83,8 points chacun et se sont classés septièmes à égalité.

Alors que Next et Amazon ont vu leurs points de satisfaction client baisser respectivement de 0,7 et 1,3 point en glissement annuel, Debenhams, Ikea et Superdrug ont amélioré leurs scores.

Ikea est la marque la plus améliorée du top 10, avec un score de satisfaction client en hausse de 5,1 points sur un an.

Superdrug a également connu une amélioration significative avec une augmentation d’une année sur l’autre de 4,8 points.

Le score de satisfaction de la clientèle de Debenhams ne s’est amélioré que de 1,5 point en glissement annuel.

L’UKCSI mesure le service client au Royaume-Uni, avec les résultats d’une enquête auprès de 10 000 consommateurs publiés deux fois par an.

Les gens sont invités à donner leur verdict sur les marques avec lesquelles ils ont eu affaire, parmi une gamme de plus de 250.

Les clients sont interrogés sur différents aspects des marques, y compris l’éthique client, l’expérience qu’ils offrent, l’éthique et le traitement des réclamations.

Le niveau global de satisfaction du service client toutes marques confondues était de 76,9, le plus bas depuis juillet 2015.

Les niveaux de satisfaction ont chuté pour la cinquième fois consécutive – la plus longue période de déclin depuis le premier suivi des données en 2008.

Dans le secteur de la vente au détail (non alimentaire), le service à la clientèle a baissé de 1,3 à 80,3, et seulement 20% des détaillants non alimentaires ont augmenté de deux points ou plus.

Le top 10 global UKCSI en janvier 2020:

Organisation

Secteur

Score janv.2020 (sur 100)

Changement Y-o-Y

John lewis

Vente au détail (non alimentaire)

85,6

-0,9

premier direct

Banques et sociétés de crédit immobilier

85,4

-1,3

Prochain

Vente au détail (non alimentaire)

85,1

-0,7

À l’échelle nationale

Banques et sociétés de crédit immobilier

85,0

-0,4

Amazon

Vente au détail (non alimentaire)

84,1

-1,3

Suzuki

Automobile

84,1

1.1

Debenhams

Vente au détail (non alimentaire)

83,8

1,5

Ikea

Vente au détail (non alimentaire)

83,8

5.1

Superdrug

Vente au détail (non alimentaire)

83,8

4.8

LV =

Assurance

83,3

-0,6

“Les chiffres d’aujourd’hui ne sont pas un motif de célébration”, a déclaré Jo Causon, directeur général de l’Institute of Customer Service.

«Il s’agit de la plus longue série continue de déclin du service client de l’histoire de notre indice.

«L’indice montre qu’un certain nombre d’organisations ont du mal à répondre aux besoins des clients dans un environnement commercial plus complexe.

“Nos données montrent que là où les organisations” inversent “cette tendance à long terme, il existe des liens évidents avec la performance globale de l’entreprise.” »

Elle a ajouté: «Un excellent service n’est pas seulement un ensemble d’expériences transactionnelles.

«Les organisations les plus efficaces font preuve d’agilité, d’innovation et d’un réalignement cohérent et constant avec l’objectif.»

Le dernier UKCSI a également suggéré que de nombreux clients souhaitent un meilleur service et sont prêts à payer pour cela.

Plus d’un quart (26%) ont déclaré qu’ils étaient prêts à payer plus pour un excellent service, tandis que seulement 14% ont déclaré qu’ils préféreraient les options les moins chères, même si cela signifiait sacrifier le service.

