La SBA vante des approbations de prêts de 250 milliards de dollars, mais rien ne prouve que les petites entreprises voient de l’argent

La Small Business Administration a déclaré que les banques avaient approuvé près de 250 milliards de dollars de prêts d’urgence aux petites entreprises américaines, mais il n’y a guère de preuves qu’une grande partie de cet argent soit effectivement entre les mains des propriétaires d’entreprises, dont beaucoup disent que le temps presse. avant que l’épidémie de coronavirus ne les oblige à fermer définitivement.

“En général, le système ne fonctionne pas bien”, a déclaré John Arensmeyer, directeur général de l’organisation de défense des intérêts Small Business Majority, dans une interview accordée à MarketWatch. “Même les entreprises qui ont entendu parler de leurs prêts ont été approuvées n’ont pas encore vu d’argent.”

La SBA a déclaré mardi que plus d’un million de demandes de prêt pour le programme de protection des chèques de paie (PPP) avaient été approuvées par 4664 prêteurs pour environ 247 milliards de dollars, jusqu’au 13 avril, mais n’avaient fourni aucune information sur le montant réellement décaissé.

Le programme de protection contre les chèques de paie a été établi par la loi CARES et offre des prêts remboursables aux petites entreprises qui ont été contraintes de fermer ou de réduire leurs activités à la suite de l’épidémie de coronavirus, à condition qu’il maintienne l’emploi à des niveaux de crise préalable.

a annoncé lors d’un appel aux analystes mardi que “nous avons financé 9,3 milliards de dollars aux entreprises de plus de 700 000 employés”, mais d’autres, comme Wells Fargo & Co.

et Bank of America Corp.

n’ont pas indiqué combien ils ont déboursé.

«Alors que les prêts auraient été lents à se financer au cours de la première semaine du programme alors que les prêteurs attendaient une plus grande clarté, nous nous attendons à ce que davantage de fonds soient accordés dans les prochains jours, car la SBA / Trésor continue de publier des directives de programme qui répondent aux questions en suspens des prêteurs», a écrit Kelly Motta. , analyste chez KBW, dans une note de mercredi aux clients.

Les banques attendent toujours une plus grande clarté en ce qui concerne leur responsabilité si les nouveaux demandeurs de prêt ne respectent pas les règles du PPP et plus d’informations sur la façon de traiter les demandes des entrepreneurs indépendants et des entrepreneurs indépendants. Le portail d’applications E-Tran de la SBA a également suscité de nombreuses plaintes, car il a été submergé par la demande d’approbation de prêts.

Mais le temps est essentiel pour de nombreuses petites entreprises. Un sondage commandé par Small Business Majority a montré que 41% des petites entreprises voient leurs revenus baisser de 50% ou plus en raison de l’épidémie de coronavirus. Un sondage séparé de la société de données Wompley a montré que 20% des petites entreprises américaines ne pouvaient pas survivre plus d’un mois sans revenus.

Pendant ce temps, les données de la SBA suggèrent qu’une grande partie des fonds approuvés ont été réservés aux plus grandes petites entreprises. La taille moyenne des prêts approuvés était de 239 152 $, selon les données publiées mardi. Étant donné que les entreprises sont autorisées à postuler 2,5 fois leur coût salarial mensuel, ces prêts suggèrent que la masse salariale mensuelle approuvée de l’entreprise est supérieure à 1,1 million de dollars.

Les charges salariales typiques d’une petite entreprise sont bien inférieures à cela, a déclaré Arensmeyer. En supposant qu’une entreprise avec une masse salariale de 1,1 million de dollars ait payé à son employé typique les 907 $ par semaine que le médian américain gagnait en 2019, l’entreprise moyenne approuvée compte plus de 100 employés et les entreprises de 100 à 500 employés emploient en fait moins de la moitié des Américains que les entreprises de moins de 100 employés le font.

“Les personnes que nous connaissons qui ont réussi à demander et à être approuvées par des prêts sont les entreprises les plus importantes et les plus sophistiquées, laissant tout le monde sur la touche”, a déclaré Arensmeyer.

Alors qu’Arensmeyer a déclaré qu’il passait la plupart de son temps à tendre la main aux petites entreprises pour les informer sur le programme PPP actuel, il pense que le Congrès devrait s’engager dans une réforme rapide et en gros du programme pour le transformer en un système de subventions administré par l’Internal Revenue Service . “Nous ne pensons pas que la SBA puisse gérer le véritable besoin de secours”, a-t-il déclaré.

Howard Mason, directeur de la recherche financière à Renaissance Macro Research, a estimé qu’au moins 10 millions de petites entreprises finiront par avoir besoin de prêts ou de subventions remboursables aux petites entreprises afin de rester à flot, avec un coût total atteignant 1,8 billion de dollars.

