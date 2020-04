La SEAT León 2020 dispose d’une longue liste de systèmes d’aide à la conduite

Le changement de génération a permis à la SEAT León de s’améliorer au niveau technologique jusqu’à devenir un modèle très avancé en termes de connectivité et, surtout, d’automatisation. L’une des clés du nouveau León 2020 est sa longue liste de systèmes d’aide à la conduite. Nous les examinons.

Le compact emblématique SIÈGE

Il a subi une rénovation majeure. La SEAT León n’a sorti ni plus ni moins que la quatrième génération. Une mise à jour complète qui apporte des nouveautés très pertinentes. Surtout au niveau technologique et surtout mécanique. Avec le changement de génération, le modèle espagnol a fait un pas de géant en termes de connectivité et d’automatisation.

Une des clés du nouveau SEAT León 2020 est, sans aucun doute, sa longue liste de systèmes d’aide à la conduite. SEAT souligne que nous avons affaire à son véhicule le plus sûr jamais créé. De plus, ces systèmes d’aide à la conduite jettent les bases d’une future conduite autonome. Selon l’assistant, les systèmes aident le conducteur en utilisant la lumière, les signaux acoustiques et les vibrations du volant.

La nouvelle SEAT León dispose d’équipements technologiques de pointe.

Grâce à ces systèmes d’aide à la conduite, le nouveau León est capable d’éviter ou de minimiser une situation dangereuse, soit en corrigeant la direction, soit en freinant de manière autonome, même sans que le conducteur n’intervienne dans l’opération.

Les systèmes d’aide à la conduite SEAT León 2020

Nous passons en revue ci-dessous les systèmes d’aide à la conduite que nous pouvons trouver dans la nouvelle génération de la SEAT compact:

Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif. Le système ACC du nouveau Leon intègre une fonction prédictive qui lui permet d’adapter la vitesse de croisière définie par le conducteur en fonction de l’itinéraire programmé à travers le système de navigation, en tenant compte des courbes, des ronds-points, des carrefours, des limites de vitesse ou des zones urbanisées. Lorsque les limites changent, la vitesse du véhicule est ajustée automatiquement.Alerte de sortie. Lorsque le nouveau Leon est stationné, le radar arrière continue de surveiller l’environnement. Si un véhicule s’approche par derrière alors qu’un occupant ouvre une porte, en cas de risque d’accident, le véhicule émet un avertissement sonore et visuel. Le système fonctionne des deux côtés, ce qui peut éviter les risques avec d’autres véhicules ainsi qu’avec des motos et des vélos.Assistant latéral. Cet assistant est capable de détecter les véhicules qui s’approchent par derrière dans les voies adjacentes, lors de la conduite, et alerte le conducteur de leur présence au moyen d’un signal visuel dans le rétroviseur extérieur correspondant. Un léger avertissement s’affiche également à l’intérieur. Si le conducteur tente de changer de voie, le système reconnaîtra la présence d’un véhicule et émettra un avertissement intermittent immédiatement.Poster une alerte de trafic. Cette fonction est très pratique lorsque vous quittez un parc de batteries avec des véhicules des deux côtés. Le radar arrière détecte les véhicules venant en sens inverse et alerte le conducteur de leur présence, arrêtant éventuellement le véhicule si le conducteur ne réagit pas.Assistant d’urgence. Dans le cas où les capteurs détectent que le conducteur n’a pas au moins une main sur le volant ou que vous le relâchez pendant plus de 15 secondes, des avertissements sonores et visuels seront émis et, en cas de non réponse du conducteur, le véhicule freinera progressivement et automatiquement. Si le conducteur continue sans agir sur le volant, le véhicule s’arrêtera complètement, les feux de détresse s’allumeront et un appel d’urgence sera effectué via le système eCall.Assistant de freinage en ville avec détection des piétons et des cyclistes. Ce système avertit le conducteur par un avertissement visuel et sonore lorsqu’il détecte un risque de collision avec le véhicule précédent, ainsi qu’avec un cycliste ou un piéton. Si le conducteur ne réagit pas, le système freine de lui-même pour éviter l’accident ou atténuer ses conséquences.Assistant de sortie de voie. Analyse la position du véhicule dans la voie et alerte le conducteur lorsque le véhicule approche ou traverse des routes si le conducteur n’a pas activé les clignotants. Il intervient également sur la direction, exerçant un petit couple pour aider à maintenir le véhicule dans sa voie. La sensibilité du fonctionnement du système est personnalisable.Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse. Cette technologie est capable de reconnaître différents panneaux de limitation de vitesse grâce à une caméra frontale. Les informations pertinentes s’affichent sur l’écran du tableau de bord. Informations qui ont priorité sur les données que vous avez stockées, par exemple le système de navigation.Assistant de voyage. Ce système sera implémenté dans un avenir proche et aura une fonctionnalité de conduite semi-autonome. Vous utiliserez les informations de l’ACC, de l’Assistant d’alerte de sortie de voie et de l’Assistant embouteillage pour garder le véhicule au centre de la voie et ajuster la vitesse à la circulation. Il pourra proposer une conduite assistée à des vitesses pouvant atteindre 210 km / h.

