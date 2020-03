La sécurité ne connaît pas le genre

Selon les données de CESVI Mexico, environ 2,5 millions d’accidents de la circulation se produisent chaque année dans notre pays, dont environ 16 000 décès, dont environ 50% sont des piétons et des cyclistes.

Selon Miguel Guzmán, directeur de la sécurité routière du CESVi Mexico, sur le nombre total de mésaventures qui se produisent chaque année sur notre territoire, 80% sont des hommes, tandis que des femmes sont présentes dans le reste.

“Statistiquement, les hommes entrent en collision plus que les femmes, mais la sécurité routière n’a pas de sexe, elle est unique et pour tous, cependant, pour les femmes, il existe des risques liés au sexe, par exemple pendant la grossesse”, a déclaré le directeur. .

Dans ce cas, la première chose à faire est de consulter un médecin pour savoir si vous pouvez conduire sans risques, car chaque grossesse est différente et dans certains cas, elle est à haut risque, de sorte que les mouvements de la voiture ou la longue position assise pourraient la compliquer encore plus. .

Selon Guzmán, lors de la conduite, la première chose à faire est de mettre la ceinture de sécurité, elle doit passer par-dessus l’épaule, entre les seins et le plus bas possible sur les hanches, elle n’a pas à déranger le ventre car elle pourrait nuire au bébé.

Le dossier du siège doit également être ajusté, normalement il doit être aussi droit que possible; cependant, dans ce cas, un ou deux degrés maximum peuvent se reposer et le centre de la tête doit être à la hauteur du cou.

Aussi, il faut que la hauteur et la distance du siège permettent un espace entre le conducteur et le volant d’au moins environ 25 cm et que l’airbag ne soit pas dirigé vers le ventre de la future maman afin qu’en cas d’accident, Une fois déployé, n’impactez pas et ne blessez pas directement le bébé.

D’autres recommandations de sécurité sont qu’à partir de la 30e semaine de gestation, la future mère arrêtera de conduire si les conditions de grossesse et la position de conduite réduisent la capacité de réaction.

Il est également suggéré de planifier l’itinéraire pour éviter une circulation dense et rester assis longtemps. De plus, les longs trajets font des arrêts toutes les 90 minutes pour s’étirer et se reposer.

Pour toutes

«Il est important de choisir les chaussures idéales, car le point d’appui pour avoir une bonne réaction sur les pédales est le talon et si des chaussures hautes ou des sandales sont portées, cela est minime ce qui entraîne des risques importants de manipulation.

Il est également recommandé de ne pas se maquiller ou de faire une autre activité qui pourrait distraire l’attention de la route pendant la conduite.

“Bien qu’il soit dit que les femmes peuvent faire plus d’une activité en même temps, à Cesvi au Mexique, nous avons fait des tests et deux activités ne peuvent pas être effectuées en même temps qui impliquent le raisonnement et l’action, il y a toujours du retard, donc lors de la conduite il faut être à 100% attentif à la conduite », a expliqué Guzmán.

Pour assurer une conduite plus sûre des femmes en général, le manager vous invite à prendre en compte les recommandations suivantes:

Chaussures Évitez de porter des sandales, des chaussures ou des bottes à talons hauts, ils peuvent s’emmêler dans les tapis et ne permettent pas à un pied idéal de faire fonctionner les pédales. La conduite pieds nus est dangereuse, la sensibilité des pieds est altérée, provoquant des réactions indues.

Mettez de l’ordre. Le téléphone portable, le sac, les clés, le journal intime, les jouets pour enfants et d’autres objets peuvent devenir un projectile lors du freinage ou un obstacle au fonctionnement des pédales.

Sachez-le. Il est important que vous ayez des connaissances de base en mécanique et que vous connaissiez votre voiture, principalement que vous sachiez quel type de fluides elle utilise et où se trouvent les réservoirs pour maintenir des niveaux optimaux. Vérifiez également le type de pneus que vous conduisez, vérifiez qu’ils ne sont pas lisses et que la pression d’air est correcte. Vous trouverez toutes ces informations dans le manuel d’utilisation.

Vêtements. Certaines tenues, robes ou vêtements serrés peuvent nuire à votre capacité de réagir au volant. De plus, les vestes et manteaux serrés ou très grands influencent également la sécurité de conduite.

Maquillage Effectuez ce processus d’embellissement avant ou après la conduite, jamais sur la route.

Placez-le. La ceinture de sécurité doit être tendue et passer entre les seins et sur les hanches.

Les enfants. Il est nécessaire que vos enfants voyagent dans la voiture en utilisant un système de retenue pour enfants en fonction de leur poids et de leur taille, qui doit être installé sur les sièges arrière de la voiture.

Enregistrez-le Ne laissez pas d’objets de valeur en vue tels que votre téléphone, votre sac à main, votre portefeuille ou votre ordinateur, car les amoureux des autres pourraient en profiter pour vous agresser.

Animaux. Il est nécessaire qu’ils voyagent dans les sièges arrière et soient soumis à des harnais. Il est également conseillé de placer un Maya séparateur entre les sièges avant et arrière pour éviter d’être abattu lors d’un freinage brusque ou d’une collision.

Position de conduite

Réglez la distance entre les pédales et le volant, sans décoller votre dos et vos hanches du dossier, vous devez faire glisser le siège jusqu’à ce que vous puissiez placer votre pied droit sur l’arrière du frein, le sol doit reposer complètement sur le sol.

Le volant est tenu fermement des deux mains, vous devez prendre l’horloge comme référence, en les plaçant à 9h15, cela vous permettra de manœuvrer correctement.

Sans décoller votre dos, mettez vos poignets sur le dessus du volant, les mains devraient tomber sans problème.

.