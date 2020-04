La sécurité sociale perd 174 877 affiliés étrangers

La sécurité sociale a perdu 174 877 affiliés étrangers entre le 12 et le 31 mars de cette année, en raison de l’impact économique de l’épidémie de coronavirus.

Selon les données publiées par le Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, le nombre total de personnes inscrites dans le système est de 1 966 392 cotisants.

Les analystes ont rappelé que ces données du dernier jour du mois sont celles qui expriment le plus fidèlement l’évolution de l’emploi par rapport à celle qui est généralement publiée, celle de l’affiliation moyenne, qui en mars a montré une baisse de 43 724 parmi les étrangers. contributeurs.

Le Régime général a déclaré 11,48% de filiales étrangères en moins entre le 12 et le 31 mars.

La construction se démarque comme le secteur qui a perdu le plus de travailleurs dans ce groupe à la fin du mois de mars, avec 22% de travailleurs étrangers en moins.

Du ministère, ils ont indiqué que, d’une année sur l’autre, l’affiliation d’étrangers a enregistré au mois de mars une augmentation moyenne de 46 972 actifs par rapport au même mois l’an dernier, soit 2,3% de plus.

À la fin du mois de mars, sur le total des filiales étrangères, 1 293 771 provenaient de pays n’appartenant pas à l’Union européenne et le reste, environ 780 158, de pays de l’UE.

Enfin, le Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations a indiqué que les plus grands groupes de travailleurs étrangers venaient de Roumanie (341 503), du Maroc (268 564), d’Italie (124 580) et de Chine (89 870). Il est suivi par les travailleurs nationaux de Colombie (74 425), d’Équateur (69 835), du Royaume-Uni (68 032), du Venezuela (67 676) et de Bulgarie (62 145).

Madrid

Dans la Communauté de Madrid, la sécurité sociale a perdu un total de 16 797 affiliés étrangers au cours du mois de mars, atteignant le chiffre global de 424 038 cotisants. Ces données montrent une baisse de 3,81% par rapport au mois précédent.

Cependant, en glissement annuel, le nombre de contributeurs étrangers à Madrid a évolué positivement, avec une augmentation de 7339 filiales étrangères par rapport à mars 2019, soit 1,76% de plus.

