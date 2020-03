La Silicon Valley est également loin de la parité des sexes

Les données du cabinet de conseil Statista montrent que les femmes occupent 26,5% des postes de direction, de haut niveau et de direction dans les entreprises du S&P 500, un pourcentage que de nombreuses entreprises technologiques égalent ou dépassent, mais qui est encore loin de la parité.

Bien qu’au cours des dernières années, l’écart entre les sexes se soit rétréci, il pourrait s’écouler environ 100 ans avant de disparaître, selon une étude intitulée Gender Trends in computer science auteur, de Cornell University. Il ne sera peut-être pas impossible de combler l’écart, mais au moins cette fermeture sera difficile à réduire en raison du manque de chercheurs et de professionnels de l’informatique et des sciences.

L’étude a analysé plus de 2,87 millions d’articles informatiques publiés entre 1970 et 2018 et utilisé des prénoms comme représentation du sexe de chaque auteur. Avec ces informations, les chercheurs ont enregistré le pourcentage de changement qui s’est produit année après année et ont déterminé que la parité entre les sexes dans ce domaine arriverait en 2137.

Les raisons sont très similaires à celles signalées par des organisations qui promeuvent l’apprentissage des compétences STEAM, comme Laboratorio ou le Forum économique mondial, qui soulignent que le système éducatif, les stéréotypes de genre, la discrimination au travail et l’absence de modèles de rôle sont les principales raisons pour lesquelles les femmes ne participent toujours pas activement à l’industrie technologique.

