La situation dans les pays d’Afrique australe concernant le Covid-19 et l’alcool: un aperçu

L’alcool et la crise de santé publique COVID-19

La nécessité de combattre le COVID-19 a facilité un processus exceptionnel en Afrique australe. Les gouvernements de la région ont introduit des réglementations d’urgence sur la base de données de santé publique. Mais la façon dont ils l’ont fait a montré les possibilités d’une future politique en matière d’alcool.

Afin de contenir la propagation du COVID-19, les pays d’Afrique australe, notamment le Botswana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, la Namibie, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe, ont introduit des lois d’urgence impliquant la fermeture des écoles, la limitation des rassemblements publics, la restriction / interdiction la vente d’alcool, les mesures d’hygiène préventive, l’éloignement physique et le verrouillage complet pour des périodes allant de 21 jours ou plus. Les restrictions sur les ventes d’alcool, dans de nombreux cas une interdiction totale du commerce d’alcool pendant le verrouillage, démontrent la capacité des gouvernements de la région à prendre des décisions difficiles mais solides et fondées sur des preuves en matière de santé publique et de sécurité.

L’imposition de mesures de verrouillage allait toujours représenter un risque pour les pays caractérisés par des économies largement informelles, un chômage élevé, des pénuries alimentaires et un accès limité à l’eau courante. Néanmoins, les dirigeants de l’Afrique australe sont allés de l’avant, sachant que les fermetures étaient nécessaires, malgré leurs craintes sincères que les mesures puissent échouer ou avoir des conséquences imprévues. Un défi supplémentaire est que la plupart des gouvernements de la région ne sont pas en mesure de fournir des filets de sécurité sociale à leurs personnes les plus vulnérables qui vivent de la bouche à la bouche dans des zones à forte densité de population où la distance physique est difficile, voire impossible. Malgré cela, ils savaient qu’ils devaient faire des choix politiques audacieux pour sauver la vie de leurs citoyens.

L’un de ces choix concerne l’alcool.

L’alcool est considéré comme un obstacle potentiel à l’adoption effective des outils clés dans la lutte contre le COVID-19 – l’éloignement physique et le lavage régulier des mains. Pour résoudre ce problème, il existe, dans la plupart des pays de la région, au moins une interdiction partielle de l’alcool. Presque tous ont pour point commun de fermer les bars, les restaurants et les discothèques mais, dans certains au moins, les magasins de bouteilles et autres points de vente au détail qui vendent de l’alcool sont autorisés à être ouverts pour une période légiférée.

Aperçu des mesures de politique des pays de l’Afrique australe en matière d’alcool dans le cadre de la réponse COVID-19

Dans Afrique du Sud, au cours de la première semaine d’un état de catastrophe déclaré, des restrictions ont été imposées sur les heures d’ouverture des points de vente d’alcool (à la consommation et hors consommation). La semaine suivante, un verrouillage a été annoncé qui, entre autres, a décrété que tous les débits de boissons alcoolisées, fermés ou fermés, devaient fermer complètement, permettant ainsi de ne pas acheter d’alcool du tout. Épicentre du COVID-19 dans la région avec plus de 2600 infections et 48 décès au 16 avril 2020, le pays a mis en place certaines des restrictions de verrouillage les plus strictes au monde. Au moment de la rédaction du présent rapport, le verrouillage initial de 21 jours en Afrique du Sud a été prolongé de 14 jours supplémentaires jusqu’à fin avril. En réponse à cette prolongation, l’industrie de l’alcool et d’autres ont appelé à la levée de l’interdiction en raison des difficultés économiques qu’elle entraîne pour les commerçants d’alcool.

Afin de contrôler les citoyens qui défiaient les mesures de distance physiques, Zimbabwe avait cherché à étendre ses restrictions initiales pour inclure une interdiction totale de la vente d’alcool, mais a été contraint de revenir en arrière dans les 24 heures en raison de l’ingérence de l’industrie de l’alcool. Bien que les points de vente à la consommation restent fermés, le gouvernement continue d’autoriser les points de vente au détail à vendre de l’alcool à emporter à consommer à la maison.

Dans Zambie, la réponse initiale au nouveau coronavirus a été de réduire le temps de fonctionnement des barres à deux heures par jour. Depuis le début du verrouillage de 14 jours, le président a déclaré une interdiction presque totale de l’alcool dans le pays. Aucun travail n’est effectué par l’industrie de l’alcool et les bars sont censés être complètement fermés. Les rapports suggèrent que la réglementation n’empêche pas spécifiquement les supermarchés, qui sont autorisés à rester ouverts pour vendre de la nourriture et d’autres articles essentiels, de vendre de l’alcool. Les gens peuvent donc acheter des produits alcoolisés et les consommer à la maison. Comme dans d’autres pays, il y a ceux qui violent la directive. Ils sont arrêtés et enfermés et seront poursuivis en utilisant les tribunaux accélérés créés à cet effet.

Comme l’Afrique du Sud et d’autres pays, Botswana initialement limité l’accès à l’alcool dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Mais le 2 avril, à la suite du décès de trois patients COVID-19, le président du Botswana a ordonné un lock-out de 28 jours et un état d’urgence indéfini en décidant qu’aucun alcool ne pouvait être vendu pendant le lock-out.

Dans leurs premiers efforts pour arrêter la propagation de COVID-19, Lesotho a publié un avis limitant les heures d’ouverture de tous les points de vente d’alcool. Mais le 27 mars, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence et décrété que tous les points de vente d’alcool devaient cesser de fonctionner. Pour se conformer à cela, l’industrie de l’alcool a envoyé une lettre à ses clients les informant que la Maluti Mountain Brewery (MMB) – le seul fabricant d’alcool du pays et filiale d’AB InBev – serait fermée. Des cas de vente et de consommation d’alcool ont été signalés dans différentes parties du pays, mais la police et les soldats tentent de remédier à la situation. Dans un village, un soldat et deux autres personnes ont été arrêtés et traduits en justice pour avoir enfreint le verrouillage en ouvrant un bar appartenant au soldat.

Dans Madagascar, le gouvernement a déclaré une urgence sanitaire et un verrouillage partiel dans trois régions à partir du 21 mars. Là aussi, la vente d’alcool est totalement interdite. Même les supermarchés ne peuvent plus vendre de boissons alcoolisées. Les gens achètent de l’alcool clandestinement dans les bars de leur quartier et boivent de l’alcool à la maison. De plus, les portes de certains bars semblent fermées, mais les propriétaires reçoivent des gens en secret.

Namibie est également en détention depuis le 28 mars, la vente d’alcool étant interdite et tous les points de vente d’alcool condamnés à rester fermés. Comme c’est le cas dans tous les pays de la région, il y a des tentatives d’exploiter la situation en utilisant des points de vente illégaux, mais les forces de l’ordre réagissent bien, confisquant de l’alcool et / ou infligeant une amende de 5000 $.

Malawi a introduit un verrouillage beaucoup plus tard que ses voisins, entrant en vigueur le 18 avril. La déclaration de verrouillage comprend une interdiction de tous les services non essentiels. Alors que les points de consommation d’alcool seront fermés, le gouvernement autorisera les points de vente au détail à vendre de l’alcool à emporter à consommer à la maison.

Qu’est-ce qui a façonné les réponses de l’Afrique australe?

Dans le cadre de leurs plans stratégiques visant à retarder et à contenir la propagation du virus, les pays de la région – en s’inspirant de l’Afrique du Sud – ont imposé des restrictions sur la vente d’alcool pour faciliter le respect des messages de distanciation physique et d’hygiène.

Deux questions clés ont éclairé ces choix – la culture de la consommation excessive d’alcool à partir de contenants partagés (bouteilles et verres) dans les petits espaces commerciaux sociaux et non réglementés. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), bien plus de 50% de la population d’Afrique australe ne consomme pas d’alcool. Cependant, les personnes qui consomment de l’alcool boivent à des niveaux élevés. Il s’agit d’un problème particulier chez les jeunes, dont beaucoup sont au chômage, pour qui il manque de possibilités récréatives adéquates pour occuper leur temps de manière productive. Pour beaucoup d’entre eux, les tavernes et les shebeens dans les zones résidentielles sont le seul espace social et récréatif proposé.

Afrique du Sud: la consommation d’alcool à haut risque est courante

Les tavernes et les shebeens sont des espaces qui sont généralement non réglementés, non autorisés et ne respectent pas les critères de planification, de construction, de zonage et de santé. Ils prennent de nombreuses formes, d’une pièce dans une cabane ou un espace ouvert sans toilettes ni installations d’eau dans l’arrière-cour d’une maison à un restaurant à part entière (et plus cher). Certains points de vente ne vendent qu’une caisse de bières par jour et ont une clientèle sélectionnée. Beaucoup sont très occupés et, le week-end, sont surchargés.

Par exemple, Khayelitsha, une banlieue tentaculaire créée par l’apartheid dans la municipalité du Cap en Afrique du Sud, compte plus de 1000 points de vente d’alcool, dont seulement 11% sont légaux. Il y en a tellement que la plupart des résidents vivent à moins de trois à cinq minutes à pied de leur point de vente le plus proche. Le commerce dans ces conditions cause non seulement un grand préjudice social, mais aussi une grande rivalité. À Khayelitsha, entre janvier et mars 2020, trois fusillades à Shebeens ont entraîné la mort de 15 personnes. Les enquêtes policières ont lié les meurtres au conflit interpersonnel.

Quels sont les défis?

Un aspect nécessaire de la réglementation d’urgence est la mise en place de mesures pour garantir la conformité. Malheureusement, il y a de nombreux rapports faisant état de violations des droits de l’homme dans la région par des agents des forces de l’ordre trop zélés – confiscations, passages à tabac, arrestations – qui dénotent tous un manque de formation en matière de gestion humaine et un mandat de police biaisé et mal interprété. Dans un cas particulièrement inquiétant, des militaires sud-africains ont tellement agressé un homme à Alexandra, à Johannesburg, qu’il a succombé à ses blessures. Les soldats ont affirmé que l’homme avait contrevenu à l’interdiction de l’alcool. Sa mort fait l’objet d’une enquête par le ministre de la Défense et de hauts responsables des Forces de défense.

La plupart des pays de la région, à l’exception de l’Afrique du Sud, ont des systèmes de soins de santé médiocres qui risquent d’être submergés dans les prochaines semaines car chaque territoire atteint le sommet de sa courbe d’infections. Cela pourrait entraîner une catastrophe sanitaire sans précédent pour certains pays et peut-être pour la région.

La fragile dynamique socio-économique qui se déroule dans la région signifie un manque de tests agressifs, de recherche de contacts et de distanciation physique efficace. L’équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs de la santé et les agents des forces de l’ordre est rare ou pas du tout disponible, laissant beaucoup de personnes en première ligne avec un risque accru d’infection.

L’interférence de l’industrie de l’alcool et le lobbying ont également été un problème majeur. Au Zimbabwe, le plus grand fabricant de bière du pays – Delta Corporation, une filiale du géant mondial des boissons alcoolisées AB InBev – a reçu une confirmation écrite du ministère de l’Industrie et du Commerce qu’il pouvait poursuivre ses activités et qu’il était désigné comme fournisseur de services essentiels. Peut-être pas par coïncidence, la société doit avoir donné 6 millions de dollars pour la réponse COVID-19 du Zimbabwe.

Au Lesotho, les commerçants d’alcools se sont joints à d’autres propriétaires de petites entreprises pour faire pression sur le gouvernement pour obtenir un allégement financier ou un sursis à opérer, quoique conformément à des horaires limités. En Afrique du Sud, les commerçants ont poussé à obtenir l’autorisation d’opérer, une association d’alcools menaçant de poursuivre le gouvernement en justice pour des réglementations «inconstitutionnelles». Pendant ce temps, Big Alcohol s’est présenté comme un contributeur bienveillant à la lutte contre le COVID-19 en faisant don d’alcool pur pour la production de désinfectants. Ils ont cependant été accusés d’avoir enfreint la loi, car ils avaient été surpris en train de transporter de gros lots de leurs produits, dont l’un était apparemment destiné à l’exportation. En conséquence, le gouvernement sud-africain a modifié le règlement de verrouillage pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

Conclusion

Les pays d’Afrique australe ont pris les devants en veillant à ce que les dommages liés à l’alcool soient réduits pendant le verrouillage du COVID-19. Bien que les limites imposées à l’alcool aident les gens à rester sobres et conscients des exigences de la distance physique et du lavage des mains, elles contribuent également à une diminution spectaculaire de la violence interpersonnelle, des accidents de la route et des admissions à l’hôpital. En outre, on craint dans le monde entier que le verrouillage puisse entraîner une augmentation de la violence domestique parce que les gens sont contraints à proximité les uns des autres pendant 24 heures par jour.

Tous les pays craignent qu’un marché souterrain de l’alcool ne se développe pendant le verrouillage. Des plats à emporter sont disponibles et certains points de consommation fonctionnent à huis clos, contrevenant à l’interdiction des rassemblements et à la nécessité d’une distance physique. Dans certains cas, les détaillants en ligne continuent de fournir de l’alcool malgré les blocages et on soupçonne que certains distributeurs collaborent avec des points de vente pour s’assurer qu’ils ont un approvisionnement suffisant en alcool malgré les interdictions. Il est clair que les interdictions gouvernementales ne suffisent pas à elles seules à dissuader certains consommateurs et vendeurs d’alcool qui chercheront des moyens de contourner les restrictions en place.

Les blocages de COVID-19 offrent néanmoins une opportunité sans précédent aux militants, chercheurs et gouvernements de réfléchir à la manière de gérer l’alcool dans un monde post-virus. Des leçons peuvent être tirées à travers le monde et en Afrique australe, en particulier de la manière dont les restrictions à l’accès à l’alcool, que ce soit par une interdiction partielle ou totale, ont eu un impact sur les niveaux de dommages liés à l’alcool et sur l’écologie de la vie dans les quartiers qui subissent normalement des niveaux élevés de préjudice attribuable à l’alcool en raison de la vente et de la consommation non réglementées d’alcool. La voie particulière choisie par les pays d’Afrique australe pour restreindre et interdire l’accès à l’alcool fournira des opportunités particulières pour la recherche et aidera à façonner des politiques de l’alcool fondées sur des preuves dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques et pour une gestion efficace du commerce de l’alcool à l’avenir .

Ce billet de blog a été un effort de collaboration par

Maurice Smithers

Aadielah Maker Diedericks

Tungamirai Zimonte





M. Maurice Smithers est président du conseil d’administration de SAAPA en Afrique du Sud. Suivez Maurice sur Twitter.

Mme Aadielah Maker Diedericks est la coordinatrice de la Southern African Alcohol Policy Alliance (SAAPA). Suivez Aadielah sur Twitter.

M. Tungamirai Zimonte est le coordinateur de SAAPA au Zimbabwe. Il est membre du conseil d’administration de Movendi International et fondateur de YADD. Suivez Tunga sur Twitter.

La Southern African Alcohol Policy Alliance, SAAPA, est une initiative de collaboration entre huit pays d’Afrique australe. SAAPA est un réseau qui vise à relever le défi d’harmoniser et d’accélérer le développement de la politique de l’alcool dans la région.

