La stratégie de développement durable est bonne pour l’entreprise, tant que les managers y croient

Les stratégies de durabilité environnementale améliorent les activités traditionnelles d’une entreprise, parallèlement aux stratégies concurrentielles traditionnelles, tant que les dirigeants y croient. Une nouvelle étude de Cass Business School à Londra, intitulé Toward a Process Theory of Making Sustainability Strategies Legitimate in Action, publié dans la revue Academy of Management.

Les chercheurs ont souligné que même lorsque les gestionnaires promeuvent des stratégies de durabilité, ils peuvent encore persister tensions dans les objectifs, dans les valeurs et les caractéristiques des produits. Cela peut se produire si des stratégies de durabilité sont mises en place avec stratégie principale, créer une “dissociation” potentielle – où les organisations adoptent des politiques de manière symbolique, sans les mettre en œuvre de manière substantielle.

Cependant, les chercheurs ont également constaté que travailler sur des tâches spécifiques permet de surmonter les tensions et que cela renforce la légitimité, au niveau organisationnel, de la nouvelle stratégie et son intégration dans la stratégie principale.

Le cas de TechPro

L’étude qualitative de trois ans s’est concentrée sur la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de durabilité parallèlement à une stratégie TechPro, un producteur mondial de produits haut de gamme, avec 20 000 employés à temps plein et un chiffre d’affaires annuel de 3,5 milliards de dollars. Bien qu’elle n’ait pas de stratégie de développement durable existante, l’entreprise avait une longue tradition de valeurs d’entreprise, telles que la «fiabilité» et la «sincérité», qui guidaient les normes environnementales et sociales de l’entreprise. La nouvelle stratégie de développement durable a été appréciée par les employés, désireux de démontrer leurs valeurs à travers sa mise en œuvre.

Alors que la nouvelle stratégie s’est concentrée sur responsabilités sociales et environnementales de TechPro en matière de politique de produits et de comportement du personnel, leur stratégie principale actuelle objectifs et cibles concurrentiels associés à la défense de leur position sur le marché. Par exemple, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle pour garantir des prix compétitifs et le maintien et la croissance de la part de marché.

Des tensions sont apparues lorsque les managers ont essayé de mettre en œuvre la stratégie de développement durable parallèlement à la stratégie principale dans leurs opérations quotidiennes. Des tensions se sont manifestées dans trois domaines:

Parmi les objectifs stratégiques quand tu existaisn incompatibilité entre tâches impliquant à la fois la conformité environnementale de l’organisation et le profit de l’organisation.

Parmi les caractéristiques du produit lorsqu’il y avait incompatibilité dans l’incorporation des caractéristiques de durabilité et des caractéristiques de la stratégie principale dans la conception technique d’un produit ou dans le processus de production. Par exemple, choisir des matériaux à faible coût par rapport aux matériaux écologiques.

Parmi les valeurs organisationnelles, défini comme orientation compétitive contre orientation sociale et produits compétitifs contre produits fiables

Comment surmonter les tensions

Les chercheurs ont découvert que les travailleurs pouvaient surmonter ces tensions pour accomplir les deux stratégies de trois manières:

S’adapter mutuellement en trouvant un compromis et réinterpréter ou fractionner les stratégies, lorsqu’elles ne peuvent pas toutes les deux être intégrées dans un produit ou un processus de développement de produit.

oser priorité à la stratégie de durabilité par rapport à la stratégie traditionnelle dans les tâches basées sur la valeur, afin de permettre la différenciation entre les tâches, sans entraver une intégration plus large des stratégies au sein de l’organisation.

Les combiner en un seul objectif commun et inclure la nouvelle stratégie de durabilité dans leurs procédures existantes.

“La durabilité est devenue une priorité stratégique pour les entreprises du monde entier, alors que les consommateurs, les actionnaires et les employés deviennent plus conscients de l’environnement et de la société”, a-t-il déclaré. Paula Jarzabkowski de Cass Business School, co-auteur du rapport. “Donner la priorité aux stratégies de développement durable peut simultanément améliorer la compétitivité d’une organisation et son programme social. Cependant, bien que la stratégie de développement durable ait été considérée comme la bonne chose à faire, la société a également dû faire face à une pression croissante sur les coûts et à une bataille pour maintenir son leadership sur le marché, ce qui rend difficile la mise en œuvre des deux stratégies. au même moment”.

En référence à l’affaire TechProch,

“Étonnamment, nous avons constaté que plutôt que de supprimer la stratégie de durabilité ou de faire juste le minimum, les responsables de TechPro l’ont parfois priorisée par rapport aux actions concurrentielles qu’ils pouvaient prendre”, a déclaré le chercheur.