La suspension des droits de timbre pourrait relancer le marché immobilier

Certains acteurs majeurs de l’industrie immobilière ont exhorté le gouvernement à offrir un congé de timbre aux acheteurs. Serait-ce la clé de la récupération après COVID-19?

Le droit de timbre est une question très controversée qui affecte l’industrie du logement au Royaume-Uni. Les acheteurs de maison doivent payer la taxe sur tout achat de propriété au-dessus d’un certain niveau, à l’exception des premiers acheteurs. Les investisseurs immobiliers et les propriétaires de résidences secondaires sont responsables d’un supplément de 3% en plus.

Bien qu’il soit accepté comme un cours normal pour quiconque achète une propriété au Royaume-Uni, de nombreux acteurs de l’industrie ont demandé qu’il soit modifié ou réduit au fil des ans. Les modifications les plus récentes pour les nouveaux acheteurs ont été populaires, mais beaucoup pensent que l’on pourrait faire plus.

Réduire le droit de timbre pour aider le marché

Maintenant, à la lumière du ralentissement potentiel du marché causé par COVID-19, deux organismes industriels ont demandé une révision. Le Royal Institute for Chartered Surveyors (RICS) a été le premier à demander au gouvernement de suspendre les droits de timbre une fois le verrouillage terminé. La Fédération nationale des constructeurs (ONF) a depuis soutenu cela.

La demande suit les dernières prédictions RICS. Ils montrent qu’un large solde net de ses membres pense que les prix des logements pourraient chuter au cours des 12 prochains mois. L’un des principaux facteurs d’influence à cet égard est le nombre de transactions. Comme moins de gens sont enclins à acheter à un prix élevé en raison du manque de confiance, les vendeurs sont poussés à réduire leurs prix.

Hew Edgar, responsable des relations gouvernementales à la RICS, pense qu’une intervention est nécessaire.

«Rics n’est pas une organisation qui demanderait un congé de timbre sur un coup de tête. Cependant, au moment où nous commençons à sortir de cette crise, il est probable que les finances des acheteurs potentiels de maison seront mises à rude épreuve, et le fardeau du droit de timbre pourrait décourager les acheteurs.

«Pour ceux qui peuvent se permettre de déménager, ils peuvent manquer de confiance dans le marché, ce qui accentue le ralentissement. La suspension des droits de timbre pourrait être l’un des moyens de réactiver rapidement le marché du logement à court terme. »

Stimuler les ventes de nouvelles constructions

Certains travaux de construction se poursuivent pendant le verrouillage. Le gouvernement n’a pas ordonné la fermeture de sites à moins que les travailleurs ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale. Il prend également en charge les déménagements de maisons s’ils ont déjà commencé ou si la propriété est vide. Cela s’applique à la majorité des ventes de nouvelles constructions.

Cependant, les constructeurs demandent également un congé de timbre pour encourager les ventes une fois que l’activité actuelle ralentit.

Richard Beresford, chef de la direction de l’ONF, a déclaré: «Un congé temporaire de droits de timbre encouragerait les ventes de nouvelles constructions et libérerait des liquidités indispensables à nos constructeurs de maisons en difficulté.»

«Cela garantirait également aux entreprises vitales, telles que les géomètres et les transporteurs, de continuer à fonctionner en ces temps difficiles. Nous le soutenons. “

Rico Wojtulewicz, chef de la politique de logement et d’urbanisme à la House Builders Association (HBA), la division de la construction de maisons de l’ONF, est d’accord. Il soutient que les constructeurs doivent toujours payer les factures, le personnel et les chaînes d’approvisionnement. Beaucoup ont du mal à obtenir des prêts du programme CBILS et les revenus sont réduits.

Il ajoute: «Une suspension temporaire des droits de timbre est une autre solution immédiatement réalisable que le gouvernement devrait rechercher. Tout retard dans l’augmentation du soutien à notre industrie verra les entreprises tomber au mur et une fois que cela ira, l’effet domino sera frappant. »

Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures d’urgence pour aider les personnes et les entreprises pendant la pandémie. Par exemple, les détenteurs d’hypothèques peuvent prendre un congé de paiement de trois mois, y compris les propriétaires. Les programmes de soutien financier et les prêts aident également des milliers d’entreprises à travers le Royaume-Uni. De nombreux employeurs ont «mis en congé» leur personnel jusqu’à nouvel ordre, ce qui est un autre programme soutenu par le gouvernement. Alors que l’industrie du logement pourrait également ressentir les effets du coronavirus, il reste à voir quel soutien sera offert par le gouvernement.