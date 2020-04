La technologie a responsabilisé les gens – TREND CRYPT

Le Coronavirus bouleverse tout. Ce n’est pas seulement la crise sanitaire très grave, avec son malheureux équilibre de victimes. Étant donné que je sais qu’elle est aggravée par une crise politique, économique et sociale qui menace de changer notre monde pour toujours. Et au milieu de cette crise, la technologie a autonomisé la population en jouant un rôle fondamental en tant que moyen d’expression pour elle, comme Anthony Pompliano le dit dans notre tweet aujourd’hui:

L’establishment a survécu pendant des décennies en faisant taire la majorité simplement en ne leur donnant pas la possibilité de s’exprimer.

La technologie a brisé ce monopole et maintenant l’établissement souffre parce que la majorité a une plate-forme avec un public.

– Pomp 🌪 (@APompliano) 8 avril 2020

La technologie a autonomisé nos sociétés

Ce sont des moments difficiles pour tous les pays du monde. Eh bien, alors que la crise du COVID-19 se développe et s’accélère, les nations du monde sont en difficulté pour faire face aux conséquences du Coronavirus. Non seulement en termes de victimes humaines regrettables, mais aussi en termes de crise économique et de tensions sociales.

Et pour s’en rendre compte, il suffit de regarder les dernières actions prises par les gouvernements occidentaux. Surtout par le Département du Trésor américain et la Réserve fédérale de ce pays.

Les institutions qui ont promis plus de 2 billions de dollars de stimuli pour essayer de maintenir l’économie en marche, malgré la quarantaine en place pour arrêter le coronavirus. Notant que la plupart des plans n’incluent pas de stratégies incluant une nouvelle technologie.

Les gens ne restent pas les bras croisés

Bien sûr, cela a généré que des voix au sein de la société américaine et au-delà se sont élevées contre ce qu’elles considèrent comme un acte d’irresponsabilité fiscale. Ce qui a permis de faire pression sur le gouvernement américain, et avant les plaintes de la communauté. Tout cela grâce à la technologie, comme le disait Pompliano sur son compte Twitter:

«L’établissement a survécu pendant des décennies, faisant taire la majorité simplement en ne leur donnant pas de plate-forme pour parler. La technologie a brisé ce monopole et maintenant l’établissement souffre parce que la plupart ont une plate-forme avec un public. “

Ainsi, la technologie a autonomisé non seulement les individus, mais la société dans son ensemble. Qui a désormais la capacité de faire entendre sa voix, et de faire face aux mesures que les gouvernements prennent contre leurs intérêts. Que ce soit sur Twitter, Facebook ou via des blogs, la voix des citoyens ne peut plus être réduite au silence. Et cela, qu’il s’agisse d’une bonne ou d’une mauvaise idée de programmes de stimulation du coronavirus, mérite d’être commenté.

