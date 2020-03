La technologie Amazon Checkout-Free se dirige vers d’autres détaillants

Un certain nombre de partenaires se sont déjà inscrits au système «Just Walk Out».

Les supermarchés sans caisse et sans caisse – une expérience de magasinage de fantaisie ou l’avenir de la vente au détail de briques et de mortier? Selon Amazon – qui a transformé le concept en une réalité de 10 400 pieds carrés – c’est le dernier. Après avoir annoncé son intention de licencier sa technologie de paiement automatisé à d’autres détaillants, la société a révélé qu’elle avait “plusieurs” accords signés avec des clients, et a lancé un nouveau site Web invitant des demandes de renseignements de la part de personnes intéressées par l’expérience “Just Walk Out”.

Amazon exploite un certain nombre de ces dépanneurs sans espèces aux États-Unis depuis 2018. Les acheteurs téléchargent l’application Amazon Go, se font entendre dans le magasin à l’aide d’un code QR, puis prennent simplement ce qu’ils veulent et partent. Le système de suivi des articles du magasin sait ce qu’ils ont sélectionné et les facture automatiquement via l’application. Le mois dernier, Amazon a lancé le premier supermarché Go, où le concept a été appliqué à un magasin beaucoup plus grand et où les visiteurs peuvent faire une boutique hebdomadaire entière, plutôt que de simplement ramasser Needs en déplacement.

Il est donc clair que le concept fonctionne (en effet, . rapporte que le marché du commerce de détail sans caissier pourrait atteindre 50 milliards de dollars). Et maintenant, au lieu de le garder pour lui, Amazon prévoit de le partager avec d’autres détaillants (pour un prix, bien sûr) – sans aucun doute dans le but de se positionner devant la concurrence future.

L’entreprise fonctionnera sous le nom de «Just Walk Out». Plutôt que de compter sur une application, les acheteurs insèreront une carte de crédit dans un tourniquet fermé, qui affichera un logo “Just Walk Out technology by Amazon” – tous les autres aspects de la marque seront contrôlés par le détaillant. Comme pour les magasins Amazon Go, le système reconnaîtra les articles ramassés par les clients et les facturera une fois qu’ils seront partis.

Selon le site Web Just Walk Out, la technologie peut être intégrée dans de nouveaux magasins ou rénovée dans des espaces existants en quelques semaines. Amazon se chargera du processus d’installation et il y aura une ligne d’assistance 24/7 pour les entreprises qui adoptent le service.

Dans une interview avec ., Dilip Kumar, vice-président d’Amazon de la vente au détail physique et de la technologie, a gardé schtum sur les entreprises qui se sont inscrites au service – il n’a rien révélé non plus sur les prix, notant simplement que “beaucoup de ceux sont des offres sur mesure. ” Cependant, il a réitéré que le rôle d’Amazon dans l’expérience Just Walk Out commence et se termine avec la technologie – le détaillant est toujours responsable de ses clients et, en fait, du personnel qui, autrement, gérerait ses caisses. La technologie sans caissier a été critiquée pour sa menace potentielle pour les emplois, mais le site Web Just Walk Out affirme que le système signifie simplement que “leurs rôles se sont simplement déplacés pour se concentrer sur des activités plus précieuses”.

Pendant ce temps, en ce qui concerne les données – un autre sujet de préoccupation fréquemment cité pour la technologie sans paiement – Amazon dit qu’il ne collecte que les informations nécessaires pour fournir aux acheteurs un reçu précis. Qui détient spécifiquement ces données et à quoi elles pourraient être utilisées n’est pas clair.

Il semble cependant qu’Amazon souhaite prendre de l’avance sur un marché qu’il s’est sans doute créé pour lui-même, mais qu’il le fera avec des paramètres soigneusement étudiés. À ce stade, il semble que son objectif pour la technologie Just Walk Out soit les petits dépanneurs, tels que les magasins d’aéroport et les kiosques d’arène, plutôt que les grands détaillants tels que Walmart et Target.

Bien que Kumar n’ait pas exclu la possibilité de vendre la technologie à ces types de concurrents, il semble probable que l’entreprise voudra mieux établir ses propres supermarchés Just Walk Out avant de mettre le concept à la disposition des concurrents. Cela étant dit, cependant, il existe déjà un certain nombre d’autres fournisseurs offrant des systèmes de paiement automatisés aux détaillants, tels que AiFi et Grabango. Si les magasins sans caissier sont vraiment l’avenir du commerce de détail, les autres grandes chaînes n’auront pas besoin de la technologie d’Amazon pour profiter d’une part du gâteau.

