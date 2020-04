La technologie blockchain change-t-elle les casinos en ligne?

Faits saillants:

Fairspin garantit aux joueurs qu’aucune activité frauduleuse ne nuira à leur expérience de jeu.

Le programme de parrainage TruePlay Affiliate Program protège les webmasters contre les offres trompeuses.

L’écosystème des casinos en ligne reste à la pointe, se renouvelant au fil du temps en proposant de nouvelles propositions intéressantes à ses utilisateurs. Des propositions qui les ont fait croître de façon exponentielle et qui cherchent non seulement à attirer plus de monde dans cet écosystème, mais aussi à satisfaire les besoins de ses utilisateurs.

Un facteur commun à ces besoins a été la recherche constante de transparence, car une plus grande transparence génère une plus grande confiance et la confiance est la base fondamentale de tout système économique. Des niveaux de confiance élevés se traduisent par plus d’utilisateurs et donc un plus grand volume de jeux.

Technologie blockchain

Avec l’arrivée de Bitcoin et la technologie blockchain Plusieurs industries ont examiné le potentiel de cette technologie et ont commencé à en tirer parti, notamment l’industrie des casinos en ligne. Bien que le Bitcoin et les crypto-monnaies aient commencé à être utilisés massivement comme moyen de paiement dans ces casinos, ce que cette technologie peut faire va beaucoup plus loin.

La technologie Bitcoin offre des niveaux de transparence, de sécurité et de confidentialité sans précédent dans l’industrie et le Casino Fairspin.io a été l’un des premiers à savoir profiter de tous ces avantages grâce à la plateforme Trueplay.io, basé sur la blockchain Ethereum qui permet l’utilisation de contrats intelligents.

L’équipe Trueplay a donné des détails sur les vertus de cette plateforme, ses premiers partenaires et bien plus encore.

«Dans un premier temps, nous avons analysé le marché, nous avons eu des dizaines d’entretiens et nous avons découvert les solutions qui existaient, puis avec ces données collectées, nous avons réalisé qu’il n’y avait pas de logiciel capable d’assurer la transparence et de résoudre les problèmes de l’écosystème. Dans cet esprit, TruePlay est né, une plate-forme B2B qui possède toutes les fonctionnalités pour les projets de jeux en ligne sous licence sans s’impliquer dans le fonctionnement du jeu en tant que tel; Mais il peut être intégré comme une forme de sécurité pour les sites de jeux, car il permet à chaque jeu d’être authentifié via la blockchain et aide à garantir aux joueurs que tous leurs paris sont justes et sûrs. “

Changer les règles du jeu

Je l’ai implémenté dans Fairspin avec la plate-forme Trueplay, il était sans précédent dans l’écosystème; Sa proposition est basée sur une transparence vérifiable grâce à un contrôle de l’honnêteté, soutenue par l’utilisation de contrats intelligents et Jeton TPLAY comme seule monnaie du site; permettant ainsi un accès complet à tous les mouvements du casino et utilisateurs sans violer la vie privée de ces derniers.

«TruePlay vise à faciliter des paiements plus rapides avec le token TPLAY. Lorsqu’un nouveau joueur s’inscrit au casino Fairspin, nous créons automatiquement un portefeuille TruePlay pour ce joueur et leurs dépôts en fiat ou en crypto-monnaie sont transférés vers le jeton TPLAY. À partir de là, tous les dépôts et paiements sont suivis et stockés sur la blockchain.

Cela permet aux joueurs d’accéder à leurs statistiques en temps réel, permettant un fair-play. Donner aux joueurs un accès complet aux données de tous leurs jeux ainsi qu’aux données des opérateurs peut les aider à prendre des décisions plus intelligentes et plus conscientes concernant leur style de jeu. “

Un Casino unique dans son style

La principale différence entre Fairspin et les Cryptocasinos traditionnels sont basés sur le fait que la grande majorité d’entre eux se limite à recevoir des paiements en Bitcoin et dans d’autres crypto-monnaies et c’est la seule chose qui les rend “crypto”, en laissant de côté un grand nombre d’avantages qui peuvent être obtenus avec cette technologie. Fairspin, pour sa part, tire parti de ces éléments de la technologie blockchain dans tous ses processus.

À ce sujet, TruePlay a déclaré le suivant:

«Grâce à notre solution technique, Fairspin est le premier parmi les projets de jeux à offrir un contrôle de l’honnêteté basé sur la blockchain. Avec cette fonctionnalité implémentée, tous les paris et les résultats de jeu sont protégés et contrôlés par le contrat intelligent TruePlay.

Des statistiques de jeu en temps réel sont publiées sur la blockchain, permettant aux résultats du jeu de ne pas être influencés de quelque manière que ce soit. Par conséquent, les joueurs peuvent être sûrs qu’il est impossible de falsifier le résultat ».

TruePlay la plateforme qui rend tout possible

Cette plate-forme depuis son apparition a joué un rôle très important en aidant à nettoyer la réputation des casinos en ligne grâce à la confiance générée par sa technologie open source, où il est possible de vérifier chaque transaction effectuée et garantit aux joueurs qu’aucune activité frauduleuse ne nuira votre expérience de jeu.

En plus de ces éléments, Trueplay développé un programme d’affiliation basé sur les technologies blockchain et les contrats intelligents. Ce programme appelé “TruePlay Affiliate Program” protège les webmasters des offres trompeuses et garantit que tous les participants au programme reçoivent leurs avantages équitablement, ce qui rend impossible la modification de l’équilibre ou des statistiques des joueurs référés.

La reconnaissance

Tout ce travail a été reconnu dans la dernière édition (année 2018) de Les Malta Gaming Awards à la conférence SIGMA, où ils ont été gagnants dans l’une des catégories. L’équipe Trueplay a déclaré ce qui suit:

«Le prix est une véritable inspiration pour nous, car nous sommes reconnus par les experts de l’industrie, il nous fait sentir que nous faisons la bonne chose et que nous devons continuer à travailler encore plus dur.

Notre objectif est d’utiliser tout le potentiel des technologies blockchain pour rendre les jeux en ligne de plus en plus transparents et fiables. Et des événements comme SIGMA nous aident à faire connaître la révolution du jeu en ligne. »

Il ne fait aucun doute que la façon dont les casinos en ligne ont été conçus a changé pour toujours, des initiatives telles que celles présentées Fairspin et la plateforme TrueplayIls sont venus pour changer les règles du jeu et établir une étape supérieure dans l’écosystème du casino en ligne, où l’utilisateur devient la priorité en offrant de nouveaux niveaux de transparence et de sécurité.

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CryptoNews n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.