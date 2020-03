La tendance à la baisse affecte à la fois le bitcoin et le marché boursier

Le prix du bitcoin et les indices boursiers pourraient avoir une corrélation avec certains événements, bien que chaque actif ait des caractéristiques différentes dans son fonctionnement.

Depuis le 23 février dernier, le marché des crypto-monnaies et le marché boursier ont tous deux affiché une tendance à la baisse qui s’est étendue jusqu’à aujourd’hui. Le fait que les deux marchés ont un comportement similaire attire l’attention, car les deux ont des caractéristiques pertinentes qui les différencient.

Il convient de noter que le marché des crypto-monnaies, non réglementé, ne ferme jamais. Cela signifie que vous pouvez participer à l’achat ou à la vente de bitcoins et d’autres actifs cryptographiques à tout moment et tout jour de la semaine. Alors que le marché boursier hautement réglementé n’ouvre que de 10 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi.

Comportement courant

Afin de mieux comprendre la dynamique des deux marchés, nous ferons une comparaison entre Bitcoin et le Standard & Poor’s 500, également connu sous le nom de S&P 500, l’un des indices boursiers les plus représentatifs de la situation actuelle du marché.

En ce sens, depuis midi le 7 mars, le prix du bitcoin a considérablement baissé, ce qui a fait passer sa valeur de 9 100 USD à 7 730 USD au moment de la rédaction du présent document, ce qui représente une baisse au prix de près de 17% en deux jours.

La tendance est baissière sur les deux marchés. La ligne bleue représente BTC et la jaune représente l’indice boursier. Source: TradingView.com

En revanche, si nous analysons l’indice S&P 500 du marché boursier, nous pouvons voir que la tendance à la baisse était présente depuis le 5 mars, date à laquelle il a atteint 3 120, alors qu’à la date actuelle, il se situe dans la fourchette de 2 746, ce qui Cela représente une baisse de plus de 11%.

Ainsi, lors de la comparaison du graphique bitcoin avec l’indice S&P 500, par périodes d’une heure, il devient évident qu’ils ont un modèle très similaire. Ceci malgré l’incertitude du marché sur le prix du bitcoin est devenu plus visible entre le 5 et le 6 mars, dates auxquelles l’indice S&P 500 a déjà montré une nette tendance à la baisse.

Par la suite, au cours du week-end des 7 et 8 mars, c’est à ce moment-là que la baisse du prix du bitcoin est devenue notable, avec la majorité des altcoins sur le marché. Maintenant, à cette date, au cours de ce 9 mars l’indice S&P 500 et d’autres indices boursiers en circulation, comme l’IBEX 35 de la bourse espagnole, le Dow Jones et l’Euro Stooxx 50 ont ouvert en rouge, montrant une nette tendance à la baisse sur la plupart des marchés.

C’est ainsi que le modèle baissier qui enregistre le marché des crypto-monnaies ces derniers jours va de pair avec la situation des indices boursiers. Avec cela, la corrélation devient claire. La nervosité présente sur le marché boursier a peut-être acquis un impact potentiel sur le volume net du marché des crypto-monnaies. Il sera nécessaire de suivre de près les mouvements des deux marchés pour savoir si ce comportement similaire joue pour ou contre le prix des crypto-monnaies.