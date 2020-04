La tendance du Bitcoin continuera-t-elle d’être haussière?

Après plusieurs jours d’un côté ennuyeux du BTC, il a franchi la barrière psychologique du 8k, passant la tendance du Bitcoin à court terme à haussière. Ci-dessous mon analyse de la journée.

La tendance de Bitcoin est devenue haussière ces dernières heures

Nous avons publié hier, selon le petit panneau noir ci-dessous, vers 15h15 heure espagnole. Bien que l’analyse ait été rédigée une heure et un peu plus tôt … Dire que ce serait haussier mais épuisé (Lateral-Lurch) bien que nous lui ayons donné une probabilité d’achat de + 60% et qu’il ne s’est réalisé qu’il y a quelques heures, dès l’aube (4 heures en espagnol) qui a commencé à décoller le prix du Bitcoin.

La plupart du temps de la veille a été gardé comme nous l’avons dit (latéralement légèrement haussier) et comme le montre le graphique à 1 jour.

Vous pouvez également voir le déclin annoncé près de la fermeture de Wall Street, entre 21h05 et 22h05. Espagnol.

Aujourd’hui, nous sommes pleins de positivité, à l’heure où nous écrivons cet article: 13h35. Espagnol. Mais nous demandons et titrons: la tendance de Bitcoin continuera-t-elle d’être haussière?

Voyons, ensuite, notre analyse ce qu’elle nous dit …

Analyse de la tendance Bitcoin à court terme (1 à 2 jours)

Analyse de la tendance à court terme de la CTB

Et le sixième jour marquant haussier … LA TENDANCE DU BITCOIN A AUGMENTÉ.

Notre indicateur CryptoTrend en INTRADÍA:

Soutenez la possibilité haussière pour les prochaines heures: + 70% | -30% … Les ventes ne sont pas exclues près de la fermeture de Wall Street, comme les jours précédents.

Analyse de la tendance BTC à moyen terme

Analyse de la tendance BTC à moyen terme

La tendance est également haussière à moyen terme. Huitième jour. Ligne brune au-dessus, selon le cas, et une ouverture un peu plus grande qu’hier. Reconfirmation totale.

Analyse de la tendance à long terme de la CTB

Analyse de la tendance à long terme de la CTB

La tendance à la baisse est maintenue à partir du 5 mars pour le long terme (les deux lignes sont ouvertes, avec la ligne brune ci-dessous). Et il se rétrécit un peu plus, car il devrait correspondre comme lu dans les sections précédentes. Le scénario Bitcoin, y compris à long terme, deviendra-t-il totalement haussier? Visez, pour le moment … Et depuis des jours, il ne cesse de le faire.

Traverser la ligne brune au dessus … La tendance du Bitcoin deviendrait ÉLEVÉE, et l’objectif pourrait être estimé vers les 10 000 (minimum) de BTCUSD.

Conclusion et stratégie commerciale possible

Nous maintenons la tendance haussière d’aujourd’hui. Nous chercherons la cible BTCUSD: à 8 300 $; pour les atteindre, cela ne doit pas aller plus loin.

Le moyen terme est toujours haussier, excellent signal. Consolider de plus en plus.

Tant pour l’intraday que pour le moyen et long terme: des shorts ouverts à chaque relance, s’il y en a eu en raison de la volatilité, et ne précipitez pas les bénéfices … Tant qu’il y en a, si notre Broker’s Spread le permet. Tant que la tendance à long terme continue d’être baissière (divergence) … Elle nous assure la volatilité et diminue.

Scénario général / synchronisation du marché (à long terme)

Nous maintenons une certaine prudence pour les investissements à long terme basés sur HOLD (acheter et attendre). En raison de la situation délicate de la pandémie mondiale … Il y a déjà des pays qui commencent à retourner en détention, comme le Japon et l’Allemagne, et cela pourrait faire des ravages dans les prochains jours. Attention maximale!

La tendance haussière de Bitcoin va-t-elle continuer? Ne manquez pas mon rapport demain.

L’auteur se réserve le droit de révéler le matériel graphique et indicateur qu’il utilise. Avertissez simplement que les moyennes mobiles sont utilisées: bien qu’il ne puisse pas être basé sur l’instrument Bitcoin, bien qu’il serve à prédire sa tendance.

Je vous invite à lire mon commentaire sur «Le marché» en général (Forex, Bourse) pour aujourd’hui et à moyen terme sur EuroPost.info. Vous pouvez également suivre l’analyse automatisée (en temps réel) des crypto-monnaies ICI.

Les informations contenues dans ce contenu ne doivent être utilisées qu’à des fins éducatives et ne sont en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’instruments financiers.

