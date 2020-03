La toute nouvelle Lamborghini Countach 25th Anniversary apparaît au Canada

Un tout nouveau et en parfait état de l’emblématique Lamborghini Countach 25th Anniversary a été mis en vente chez le concessionnaire de la marque italienne à Montréal. Cette unité de spécifications pour le marché nord-américain n’a que 135 kilomètres d’utilisation.

Il n’est pas très courant de trouver une Lamborghini Countach neuve à ce stade. La dernière fois qu’une copie de la voiture de sport italienne à 12 cylindres est arrivée sur le marché avec des caractéristiques similaires, c’était une rare unité Metallizzato Green qui il avait été à l’origine acheté par un cheikh comme décoration pour l’un de ses salons et qu’il a été vendu aux enchères lors de l’événement Driven by Disruption de RM Sotheby’s en 2015. Bien que cette unité était une Countach LP400 S Series III et avait 6 000 kilomètres, elle n’est donc pas aussi précieuse que cette Countach 25th Anniversary, qui a également kilométrage beaucoup plus faible.

Ce spécimen récemment apparu au Canada n’a que 83,8 milles d’utilisation, environ 135 kilomètres. Donc, bien qu’elle ait 30 ans, cette rare Countach anniversaire est encore toute neuve. En fait, les images intérieures montrent une série de plastiques protecteurs sur les sièges et les panneaux de porte, bien que nous ne puissions pas garantir qu’ils sont les originaux.

Son état de conservation est magnifique.

Cet exemplaire est en vente chez le distributeur officiel de la firme Sant’Agata Bolognese de la ville de Montréal, qui en font la publicité comme une nouvelle copie. Son prix n’est pas fou vu sa nature et son état particuliers. Ils demandent 799 900 $ CAN, environ 568 496 $, ou 515 718 € au changement actuel.

Ce spécimen noir a l’intérieur entièrement recouvert de cuir de couleur crème. Sur le 25e anniversaire de Countach, seulement 657 unités ont été fabriquées mais cela a la configuration de la version destinée au marché nord-américain, comme c’est le cas de l’étrange pare-chocs avant surdimensionné, en plus de l’énorme aileron arrière en option, donc avec ces spécifications, nous trouvons beaucoup moins d’unités.

Avec le Countach LP400 ‘Periscope’, la première génération du modèle, le Countach 25th Anniversary est la version la plus appréciée des collectionneurs. Donc, cette copie ne devrait pas être sans prétendants, bien que curieusement, la version américaine soit moins appréciée pour son pare-chocs avant grotesque. La version 25th Anniversary est sortie en 1988 et est restée en production jusqu’en 1990, date à laquelle elle a été remplacée par la Lamborghini Diablo.

L’intérieur est intact.

Bien qu’il s’agisse d’une édition anniversaire spéciale pour les 25 ans de la fondation de la marque, elle a été la seule et dernière version commercialisée du modèle, remplaçant la version précédente Countach 5000 QV, sur laquelle elle était précisément basée. Il s’agissait donc de la dernière mise à jour de la voiture de sport, qui présentait les spécifications les plus puissantes du V12 de 5,2 litres, avec 455 ch et 500 Nm de couple maximum. Tous dirigés vers l’essieu arrière via une boîte de vitesses manuelle comme seule option de transmission.