La Toyota C-HR EV, la version électrique, est déjà dans les concessions chinoises

Tout est prêt pour le démarrage de la commercialisation du nouveau Toyota C-HR EV en Chine. Les premières unités de cette voiture électrique ont atterri chez les concessionnaires du géant asiatique. Un modèle qui est appelé à jouer un rôle pertinent vu le succès commercial que recueille le C-HR.

La nouvelle voiture électrique de Toyota est prête à commencer son voyage commercial. Nous parlons du nouveau Toyota C-HR EV. Prenant comme point de départ le populaire SUV japonais, une version entièrement électrique a été développée que nous pourrons bientôt voir rouler sur les routes de Chine. Et, c’est un produit destiné au géant asiatique. Son développement a été possible grâce à la collaboration de Toyota avec GAC (Guangzhou Automobile Group), l’un de ses partenaires locaux.

Rappelons que le Toyota C-HR EV a été introduit il y a environ un an. Plus précisément, sa sortie en partenariat a eu lieu lors de la dernière édition du Salon de Shanghai. Maintenant, les premières unités sont arrivées chez les concessionnaires chinois. L’étape préalable à sa mise en vente, qui aura lieu fin avril. Au moment où le carnet de commandes est fermé.

Les premières unités du nouveau Toyota C-HR EV sont arrivées chez les concessionnaires chinois.

Esthétiquement, il est rapidement reconnaissable car il présente plusieurs caractéristiques distinctives par rapport à un Toyota C-HR conventionnel. L’un des éléments les plus visibles est la nouvelle calandre et certains pare-chocs modifiés. Ces changements visent à améliorer les performances aérodynamiques, ce qui est essentiel pour atteindre la plus grande autonomie possible. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les nouveaux badges.

Laissant l’extérieur de côté, si nous nous y aventurons intérieur du nouveau C-HR EV nous serons entourés d’un environnement plus technologique. Souligne sans aucun doute le combiné d’instruments entièrement numérique ou le nouveau levier de vitesses. Divers accents bleus ont également été ajoutés pour améliorer son statut de véhicule zéro émission.

L’autonomie du Toyota C-HR EV

Entrons dans les détails de la mécanique. Toyota a été très opaque en donnant des détails sur la section technique. Cependant, depuis la Chine, plusieurs médias spécialisés ont eu accès à des informations très pertinentes. Le nouveau Toyota C-HR EV est propulsé par un seul Moteur de 150 kW (204 ch) et 300 Nm de couple maximal. Un moteur qui est alimenté par l’énergie stockée dans un Batterie au lithium-ion de 54,3 kWh.

Il s’agit du tableau de bord numérique du nouveau Toyota C-HR EV.

Il normalisera une consommation d’énergie de 13,1 kWh aux 100 kilomètres et fixera un autonomie de 400 kilomètres selon le cycle chinois NEDC. Il pourra atteindre une vitesse de pointe de 160 km / h.

Le nouveau Toyota C-HR EV arrivera-t-il en Europe?

Au moment où le Les plans de Toyota ne passent pas par l’introduction de ce modèle sur le marché européen. Il est important de souligner à nouveau qu’il s’agit d’un projet qui a vu le jour grâce aux collaborations que Toyota entretient avec le géant asiatique. Et c’est qu’en plus d’être vendu sous le nom de Toyota C-HR EV, ce même modèle sera commercialisé sous le nom d’Izoa EV par la «joint-venture» que Toyota entretient avec FAW Group.

Un autre aspect à considérer est que le production du nouveau C-HR EV en Chine. La société GAC-Toyota est en charge de la fabrication de cette voiture électrique. Il convient également de noter que son moteur électrique et sa batterie au lithium-ion sont produits localement. En Chine, le C-HR s’est vendu assez bien, alors Toyota a de grands espoirs pour sa variante électrique.