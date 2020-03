La Toyota Yaris donnera vie à un nouveau SUV chassé en plein jour

Toyota travaille à pleine capacité dans le développement d’un nouveau SUV. Il s’agit d’un SUV du segment B qui sera situé dans la gamme un cran en dessous du Toyota C-HR actuel. Ce nouveau modèle, dont le nom est inconnu pour l’instant, a été chassé en plein jour. Il sera étroitement lié à la nouvelle Toyota Yaris.

La famille Toyota SUV est prêt à accueillir son nouveau membre. Plus précisément, un modèle qui occupera l’étape d’accès. Un crossover urbain dont les débuts étaient prévus pour ce mois de mars. Plus précisément au Salon de Genève 2020, un événement qui, rappelez-vous, a été annulé en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19.

Ce nouveau SUV segment B, dont le nom est inconnu pour le moment, a été chassé en plein jour. C’est la première fois que nous avons l’occasion d’aborder le développement de ce qui sera le “Petit frère” du Toyota C-HR à succès. Dans les photos d’espionnage qui accompagnent cet article, nous pouvons voir un échantillon de tests de ce futur B-SUV effectuant les tests d’hiver les plus importants. Tests clés pour tout développement.

Photo d’espion du nouveau SUV de Toyota basé sur la nouvelle génération de la Yaris.

Le nouveau SUV que Toyota présentera sera étroitement lié à l’un de ses modèles. Plus précisément, il sera connecté avec la nouvelle génération de la Toyota Yaris. De plus, on pourrait dire que le constructeur japonais a pris comme point de départ sa célèbre utilité pour donner vie à ce SUV urbain. Les deux seront pris en charge par la même plate-forme. La Architecture TNGA dans sa configuration pour les modèles sous-compacts.

Une fois débarqué chez les concessionnaires, le nouveau B-SUV de Toyota devra faire face à de vrais poids lourds. Il rivalisera, entre autres modèles, avec les Renault Captur, Peugeot 2008 et Nissan Juke. Cependant, ils auront plusieurs astuces pour se différencier de ces véhicules. La plupart d’entre eux seront liés à la section mécanique. Et c’est que l’électrification sera décisive.

Parmi les options mécaniques, il y aura un version hybride (HEV). En outre, il apportera également avec lui une configuration de Traction intégrale AWD-i. Des informations confirmées par Toyota elle-même lorsqu’elle a dévoilé un aperçu de ce modèle. On ignore encore s’il sera également proposé avec des moteurs à essence conventionnels. Une option très plausible si l’on considère la stratégie suivie avec la nouvelle Yaris.

Toyota travaille au développement de son B-SUV tant attendu.

Quand arrivera-t-il sur le marché? Sa libération était prévue pour le premier semestre de cette année. Un début qui, comme nous l’avons déjà souligné, ne s’est pas produit. Il est prévu que son entrée en scène se produise avant la fin de 2020. Maintenant, pour le voir chez les concessionnaires, il faudra attendre jusqu’en 2021.