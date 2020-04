La transition millénaire vers l’investissement et les solutions innovantes réalisées par les sociétés de conseil financier

Les milléniaux ont vu l’impact du chômage et de la dette de prêt étudiant sur leurs parents et amis de la génération Y et travaillent déjà rapidement et efficacement pour se construire pour la sécurité économique. Selon les recherches, 2 grands facteurs socio-économiques sont à l’origine de la transformation des habitudes d’investissement millénaires: la Grande Récession et le dilemme des prêts étudiants. Ce groupe cible a reçu une mine d’informations, dont beaucoup prennent l’initiative de la recherche en gestion financière à partir de l’âge de 13 ans. Comment cela a-t-il un impact sur les institutions financières et pourquoi est-il important pour elles de se soucier de ce groupe cible millénaire?

Pourquoi c’est une préoccupation pour les institutions financières.

Les institutions financières en place subissent les conséquences des comportements agressifs des milléniaux. Les banques axées sur le numérique comme Chime attirent plus de clients mensuels avec une infrastructure et un soutien hiérarchique nettement moins importants que les banques traditionnelles telles que Wells Fargo ou Citibank. Une étude estimant même que les 10 plus grandes banques perdraient 344 milliards de dollars de dépôts au cours de la prochaine année au profit de concurrents plus petits.

Préoccupations des consommateurs et comment certaines entreprises fournissent des solutions innovantes

Comprendre les connaissances des consommateurs dans le secteur financier et la façon dont certaines entreprises fournissent ces solutions innovantes peut fournir des idées sur la manière dont les institutions financières peuvent commercialiser leurs services de manière compétitive auprès des investisseurs de la génération Y.

Préoccupation des consommateurs: la baisse de la confiance et de la fidélité envers les banques

Le nombre de choix disponibles pour les consommateurs lors de la sélection d’une institution financière en Amérique est à l’un de ses niveaux les plus élevés, avec la barrière à l’entrée dans l’espace financier réduite pour les banques en ligne. Avec des études réalisées pour tester la fidélité des banques en fonction de différents groupes de consommateurs, selon une enquête Gallup, les milléniaux sont 2,5 fois plus susceptibles que les baby-boomers de changer de banque et 1,5 fois plus que la génération X.

Cela nécessite que les institutions financières adoptent la nouvelle façon de comportement des consommateurs et agissent en fonction de ce que les données révèlent. Les grandes banques introduisent désormais des applications en ligne pour les services bancaires afin de répondre aux besoins du millénaire. Certaines des principales préoccupations des consommateurs vis-à-vis des institutions bancaires traditionnelles étaient le dépannage (55%), l’attente à long terme (37%) et la régression technologique (33%). Un autre élément majeur pour éloigner les milléniaux soucieux de leur budget des banques traditionnelles est les frais bancaires, dont 93% pensent que les services bancaires sans frais sont essentiels.

Comprenant ces préoccupations des consommateurs, Goldman Sachs a publié en 2016 son propre accord bancaire en ligne, Marcus, avec un compte d’épargne en ligne avec des prêts personnels sans frais pour les particuliers utilisant la technologie numérique de pointe mais la simplicité et la transparence au premier plan. _

Préoccupation des consommateurs: les options d’investissement en sont un exemple et les milléniaux ont compris l’importance d’investir dès le plus jeune âge

Avec la forte philosophie d’investissement transmise aux milléniaux selon laquelle l’investissement dès le plus jeune âge est une technique de formulation de richesse très critique, les options d’investissement ont inondé cet espace de diverses sociétés avec des offres de produits similaires. Cependant, plusieurs solutions innovantes ont rejoint l’espace en comprenant les préférences des clients et en fournissant une stratégie d’investissement qui n’est pas si noire et blanche. La retraite, l’investissement actif et la cause sociale ont tous été considérés comme les principales formes d’investissement des milléniaux et ont été discutés dans ce numéro.

Investissement à la retraite

On dit que les milléniaux auront probablement besoin de plus d’économies pour leur retraite que les générations précédentes, car ils devraient survivre indéfiniment et gagner moins de la sécurité sociale et d’un autre programme. Le solde total du compte pour un millénaire moyen401 (k) est de 25 500 $ et 67% des milléniaux n’ont pas d’actif de retraite.

Quelques entreprises ont consciemment compris ces connaissances des consommateurs et développé leur produit de base pour attirer ce groupe millénaire avec leurs portefeuilles de retraite gérés. WealthSimple a été en mesure de facturer des frais relativement bas tout en offrant divers portefeuilles de retraite répondant aux valeurs fondamentales du client en matière d’investissement. Une autre entreprise, Ellevest, s’est également distinguée de manière compétitive pour cibler intentionnellement les femmes. La société affirme que le produit qu’elle développe compense les besoins financiers spécifiques des femmes, tels que la durée de vie plus longue et les obligations de garde des enfants / personnes âgées. Bien qu’il offre une solution sur mesure à ses clients, il ne propose pas de fonctionnalités financières avancées telles que la collecte de pertes fiscales que d’autres institutions financières possèdent.

Investissement actif

Une autre forme d’investissement qui est courante pour les milléniaux est une forme plus pratique de surveillance et d’investissement de leur argent qui peut être considérée comme du trading. Robinhood est mêlé à l’histoire millénaire, en permettant aux utilisateurs d’investir dans des sociétés cotées en bourse sans payer de commission pour rendre le trading accessible aux personnes ayant des comptes bancaires plus petits. En 2015, Robinhood a également déclaré que son bassin de clients était à 80% millénaire et ont pu trouver leur place dans le secteur concurrentiel des institutions financières.

Investir sur la base d’une cause sociale

Avec la croissance croissante des entrepreneurs sociaux et des entreprises visant à résoudre les causes sociales dans le monde, les milléniaux ont exprimé leur intérêt à investir dans des entreprises bénéficiant socialement. Selon une étude de Morgan Stanley, 86% des milléniaux se sont montrés intéressés par l’idée d’investissement durable et 75% pensaient que leurs investissements pourraient avoir un impact sur le changement climatique.

Une application de micro-investissement appelée Stash a pris en compte la vision millénaire de «l’influence d’investissement» et a développé sa plate-forme autour d’un engagement pour permettre aux consommateurs d’investir dans des portefeuilles qui correspondent à leurs principes et valeurs. Les milléniaux sont 2 fois plus susceptibles de prendre des décisions d’investissement d’influence par rapport aux autres investisseurs et la compréhension de cette statistique en expansion peut permettre aux banques d’accéder à de nouveaux marchés pour augmenter leurs dépôts à la consommation.

Préoccupation des consommateurs: la génération Y a un niveau d’endettement élevé et la dette étudiante est un problème majeur

Avec une incidence moyenne sur le millénaire, une dette de 42 000 $, de nombreuses sociétés Fintech se sont donné pour mission de faire de ce chiffre un atout, en développant de nouvelles solutions technologiques pour les milléniaux pour gérer cette dette, tout en aidant à faire des choix de dépenses plus intelligents sur les grandes. articles de billet – tels que les achats à domicile. En obtenant un prêt, la société So-Fi est devenue populaire en 2011 avec l’intention de proposer une alternative plus abordable au financement collégial / universitaire. il prétend pouvoir économiser 19 000 $ à ses membres grâce à la méthode de refinancement de la dette étudiante. Avec cela étant une méthode attrayante pour attirer les clients, l’entreprise a fait. Les habitudes monétaires du millénaire ont un impact durable sur lequel les finances personnelles semblent façonner le 21e siècle.

