La valeur de savoir négocier

Lors de la négociation, vous devez être conscient de ce que vous recherchez, que vous êtes prêt à céder et que vous devez gagner, avoir une attitude ouverte à tout moment.

Il existe des techniques connues pour savoir négocier:

1.- Ce que l’on appelle en anglais «ZOPA, Zone of Possible Agreement» ou «zone of possible Agreements». Ici, ce que nous devons rechercher, c’est précisément pour amener les pourparlers, la négociation dans un domaine où il est possible de parvenir à un accord satisfaisant par les deux parties (ou par toutes les parties dans le cas où il y en aurait plus de deux) On l’appelle «la frontière des possibilités», mais pour cela, il faut d’abord bien comprendre les intérêts des uns et des autres et, à travers le processus de négociation, présenter des scénarios possibles qui nous permettent de conclure des accords.

2.- «BATNA ou meilleure alternative à un accord négocié», ce qui signifie «meilleure alternative à un accord négocié». Ici, ce qui est recherché est de comprendre les accords possibles qui peuvent être conclus entre les parties, de détecter lequel est le meilleur et de se concentrer sur son obtention, ce qui nécessite, une fois de plus, une bonne compréhension des intérêts des participants, une réflexion sur ouvert à toutes les options, comprendre quels éléments nous avons et développer conjointement la meilleure alternative.

Si nous utilisons ces deux outils efficacement, nous pouvons réaliser quelque chose de très important: la création de valeur pour les pièces et une situation gagnant-gagnant, sinon, une partie peut gagner et l’autre perdre.

L’une des grandes erreurs lors de la négociation est d’arriver à une négociation avec un scénario prédéterminé ou fermé à des alternatives, cela nous limite à comprendre les options qui peuvent se présenter et à en tirer parti, cela nous amène à pouvoir laisser un meilleur accord sur la table.

