La valeur du conseil, sur la ligne de départ Consulenzia 2020 à Rome

La septième édition romaine de Consulentia, les trois jours créés par Anasf, prévue du 4 au 6 février, comme d’habitude à l’Auditorium Parco della Musica de Rome.

Pour cette édition capitoline, il existe une édition spéciale, ouverte à tous les conseillers financiers. “Notre valeur au service de grands défis” la revendication de l’édition 2020 et «le plus grand rendez-vous des conseillers financiers» est la nouvelle récompense de l’événement, qui dans les prochains mois sera également identifiée par un logo renouvelé en couleurs, plus proche de l’identité Anasf.

L’événement dédié aux professionnels du conseil financier implique l’alternance de moments de formation et de perspectives sur les marchés avec un éclairage sur les enjeux actuels de la profession.

Avec plus 50 entreprises partenaires, l’événement accueillera un parterre de dirigeants des plus importantes sociétés de gestion et de représentants des réseaux d’intermédiation financière dans la grande zone d’exposition.

L’événement s’ouvrira le 4 février, avec les premières tables rondes avec des comparaisons à trois et à deux par les entreprises partenaires, qui se poursuivront jusqu’à l’après-midi du 5 février.

“Parmi les sujets qui seront proposés – il a anticipé le directeur général Germana Martano – il y aura l’impact sur les choix d’investissement de durabilité, de technologie, d’infrastructures et d’aspects géopolitiques, mais aussi les effets des changements démographiques de la population sur les habitudes de consommation et d’épargne et sur le rôle des gestionnaires d’actifs et des conseillers financiers dans la gestion des transformations sociales et bon marché.

L’accent sera mis sur l’innovation technologique affectant le secteur financier et les services visant à satisfaire les besoins des clients “.

L’approfondissement du moment se développera sur ce fil rouge, mais aussi sur d’autres idées innovantes “Une heure avec …“, Qui offrira l’occasion de réfléchir sur les enjeux actuels concernant l’impact de la technologie sur le monde du travail dans le scénario national et international.

“Entre continuité et changement. Moteurs de croissance et de durabilité de l’industrie“Ce sera le titre de la conférence inaugurale du 5 février dans la salle Santa Cecilia, qui s’inspirera des preuves recueillies par Excellence, société de conseil en management, pour comparer les réseaux sur les perspectives d’avenir de l’industrie et sur les facteurs décisifs pour la valorisation des consultants financière.

Une attention particulière sera portée changer la tendance et aux lignes d’intervention qui en découlent – en termes d’augmentation de la productivité, de nouvelles opportunités commerciales et de reconnaissance des talents professionnels – que le secteur entend activer pour assurer la croissance et la durabilité à long terme.

“Chez ConsulenTia20, nous avons décidé de parler aussi et surtout des jeunes”, a annoncé Germana Martano, à l’occasion de la conférence du 6 février intitulée “Re-génération: off to the young”. D’une part, le vieillissement de la population, d’autre part, le marché du travail non professionnel rendent les perspectives de croissance du système de plus en plus incertaines.

“A partir de la comparaison des différents secteurs, nous proposerons des réflexions et des propositions sur le thème de la” question jeunesse “tout court, pour se focaliser sur le chiffre d’affaires générationnel dans la profession de consultant financier”, a souligné le directeur général Anasf.

Les trois jours seront clôturés par le séminaire Anasf par Ruggero Bertelli, Professeur à l’Université de Sienne, et un moment d’éducation financière pour les écoles, organisé par Sergio Sorgi par Progetica. Pour participer, inscrivez-vous sur www.consulentia20.it