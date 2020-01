La vente aux enchères de Reiss est sur la table

Reiss négocie dans 69 magasins autonomes.

// Reiss pourrait être mis aux enchères après une performance réussie

// Les initiés révèlent qu’un processus de vente pourrait commencer au deuxième trimestre de l’année

Reiss aurait été préparé pour une vente après une période de ventes impressionnantes.

Sky News a rapporté que Warburg Pincus, qui a pris une participation majoritaire dans le détaillant de mode en 2016, a nommé la banque d’investissement Rothschild pour procéder à un examen.

Les analystes du commerce de détail ont déclaré qu’une vente aux enchères susciterait inévitablement un fort intérêt de la part d’un éventail d’enchérisseurs stratégiques et financiers.

Reiss opère dans 15 pays et exerce ses activités dans 69 magasins autonomes et a réalisé de solides performances sous la propriété de Warburg Pincus – ce que les analystes ont qualifié de remarquable exploit contre le destin et la morosité du secteur de la vente au détail.

