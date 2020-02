La vente de la Saint-Valentin de GameStop propose des tonnes d’offres pour le joueur 2 de votre vie – .

Il suffit de dire que les derniers mois n’ont pas été gentils avec GameStop. La chaîne de vente au détail de jeux vidéo a été bouleversée par les tendances, notamment les joueurs occasionnels qui font plus de cette activité sur autre chose qu’une console de jeu traditionnelle (pensez aux téléphones et aux tablettes), et ce n’est pas seulement la raison pour laquelle les disques de jeux physiques ne se vendent pas autant que ils avaient l’habitude. Les joueurs se sont également tournés de plus en plus vers le téléchargement de titres au lieu de payer 60 $ pour une version physique auprès d’un détaillant de brique et de mortier.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’agence de notation de crédit Moody’s a ces derniers jours abaissé la solvabilité de GameStop, l’agence notant que «les menaces concurrentielles durables des services de jeux téléchargeables, en streaming et par abonnement, ainsi que la transformation en cours de l’entreprise pour améliorer la rentabilité et faire évoluer son fournisseur et les relations avec les partenaires, augmentent les risques commerciaux et opérationnels de l’entreprise pendant une période de faiblesse de l’industrie. »Pas étonnant, alors, que dans un environnement comme celui-ci, la chaîne pense qu’une nouvelle vente pourrait être la recette parfaite pour attirer les clients et le trafic piétonnier reprend, avec les ventes.

À partir de lundi, GameStop lance ses offres «Pour l’amour du jeu» pour coïncider avec la Saint-Valentin vendredi. Cette vente se déroule toute la semaine (jusqu’au samedi, en fait), et elle comprend des réductions sur tout, du matériel et des jeux les plus vendus à l’offre d’un échange de bonus supplémentaire de 20%. Vous pouvez l’obtenir lorsque vous achetez un nouvel accessoire qui coûte 49,99 $ et plus. De plus, les acheteurs peuvent dépenser 4,99 $ sur un sac fourre-tout pour obtenir un rabais supplémentaire de 20% sur tous les objets de collection.

Pour vous faire une idée des offres incluses dans cette promotion, voici un échantillon de ce que vous pouvez trouver dans plus de 3 600 magasins de la chaîne:

Matériel et logiciel:

Xbox One X Black 1 To: 349,99 $ (150 $ d’économies)

NBA 2K20: 29,99 $ (30 $ d’économies), plus toute la monnaie virtuelle NBA 2K20 est à 25% de réduction

WWE 2K20: 29,99 $ (30 $ d’économies)

The Outer Worlds: 39,99 $ (20 $ d’économies)

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020: 39,99 $ (20 $ d’économies)

Team Sonic Racing: 29,99 $ (10 $ d’économies)

Super Monkey Ball: Banana Blitz: 29,99 $ (10 $ d’économies)

Tom Clancy’s The Division 2: 5,00 $ (économies de 34,99 $)

Accessoires:

Casque de jeu Steel Series Arctis 5 PUBG Edition: 59,99 $ (30 $ d’économies)

Casque sans fil Xbox One LVL50W (noir): 59,99 $ (20 $ d’économies)

Seagate 2TB Game Drive pour Xbox One et PS4: 79,99 $ (10 $ d’économies)

Microphone Snowball iCE USB: 39,99 $ (10 $ d’économie)

Logitech G502 Hero High Perm Mouse: 49,99 $ (10 $ d’économies)

Source de l’image: TANNEN MAURY / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

