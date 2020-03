La vie après le bitcoin, ou comment l’argent virtuel a réussi à me séduire

Faits saillants:

Comprendre le bitcoin, c’est prendre conscience de la fiction tissée derrière l’argent.

Le bitcoin m’a appris que l’argent, dans une certaine mesure, est un état d’hypnose collective.

La première fois que j’ai entendu parler de Bitcoin, c’est via le documentaire Deep Web, qui raconte l’histoire d’un site Web en vente libre, où des médicaments et d’autres produits étaient proposés. Les paiements ont été effectués via Bitcoin (BTC). J’étais particulièrement curieux de cette référence à une monnaie numérique, tout comme les marchés libres semblaient toujours intéressants dans leur sens le plus pur.

À la date à laquelle j’ai vu le documentaire, au Chili, il y avait déjà quelques fournisseurs où vous pouviez acheter du BTC. En entrant sur les plateformes, j’ai lu les informations d’achat, sans être familier avec le sujet. 1 BTC à cette époque valait quelque chose comme 1000 dollars, une somme définitivement restrictive pour mon économie. Je ne savais pas à l’époque, le fait que vous pouviez acheter des fractions de bitcoin (satoshis), alors j’ai renoncé à l’idée d’expérimenter ces rares monnaies virtuelles.

La deuxième fois que je suis arrivé avec la majorité du troupeau, c’est-à-dire avec la célèbre augmentation de prix que la crypto-monnaie a connue pour 2017. Là, j’ai appris sur les achats par fraction, cependant, j’ai renoncé à certaines acquisitions, sentant que j’étais en retard pour cela Fête de la prospérité inattendue. Mais le concept a continué de m’intéresser.

Cette même année, j’ai appris quelque chose sur le mécanisme qui fait fonctionner les crypto-monnaies en testant avec des versions créoles, deux en particulier: prosus et chaucha. Avec les deux, j’ai téléchargé des programmes de minage et les ai mis à contribution plus par intuition que par connaissances techniques. J’ai fait quelques gains et perdu beaucoup d’autres en supprimant – pas si accidentellement – le fichier portefeuille. J’ai appris la difficulté croissante de l’exploitation minière lorsque mes deux ordinateurs “seniors” ont cessé de me servir à de telles fins. J’ai extrait pour la dernière fois – et juste pour m’aimer – des fractions de Ravencoin et d’autres de Monero.

Cependant, ce nouveau paradigme m’a fait entrer dans la forêt épaisse que l’économie m’a toujours paru. Il ne s’agissait plus seulement de faire fonctionner ces mécanismes informatiques, générateurs de fonds souverains. Parce que le bitcoin a apporté à ma vie la curiosité, auparavant endormie, de comprendre le fonctionnement et l’histoire de l’argent.

Lorsque vous faites partie de la majorité qui travaille pour un salaire, les disciplines économiques ne vous semblent qu’un casse-tête que les classes qui génèrent de la richesse tentent de vous éloigner du sujet. L’importance, ou même un rôle de soutien, vous semble impossible, dans cette horlogerie de pierres précieuses et de nombreux doctorats à Harvard.

Mais comme j’avais déjà expérimenté avec Internet la “décentralisation” du savoir – qui me donnait deux métiers, en plus d’une formation professionnelle rigoureuse – il ne fallut pas longtemps pour s’ouvrir à de nouvelles filières de formation, cette fois liées à l’économie et à la génération de richesse . Parce que pour comprendre le bitcoin, il faut prendre conscience de la fiction qui se tisse derrière l’argent. Nous devons comprendre les règles de délivrance et comment elles doivent être – ou devraient être – inextricablement liées à la création de biens et de services. Et, bien sûr, la pénurie.

J’ai appris de l’étalon-or inexistant, qui jusqu’à aujourd’hui est cité, comme si nous n’avions toujours pas accusé réception de 1971. Du passage du marché aux soi-disant monnaies fiduciaires (gagner de l’argent comme avant la lumière), cette circulation créée par décret par un Rappelle l’empereur. Et dans ce contexte, j’ai vu deux pays d’Amérique latine, l’Argentine et le Venezuela, défiler – et se ruiner – pour la surémission fiduciaire arrogante. J’ai rencontré des gens qui, grâce à Bitcoin, ont tiré au sort, en partie, la dévaluation de leurs actifs et ont franchi les frontières, avec leurs économies gardées dans des portefeuilles invisibles, de la sournoise garde de l’autoritarisme.

Et voyant dans mon pays des signes alarmants d’une destination similaire, ma première pensée a été de rejoindre la CTB.

Je dirais aussi que Bitcoin m’a appris que l’argent, dans une certaine mesure, est un état d’hypnose collective. Ou que nous interagissons avec lui en fonction de la formation et des croyances que nous recevons sur sa possession et son manque. Que les gouvernements ne fassent rien de plus que contourner cette hypnose collective en leur faveur et nous – je ne sais toujours pas pourquoi – continuons à marcher les yeux fermés et nos bras somnambules, pointant là où ils nous indiquent.

L’impact du Bitcoin s’étend donc, pour moi, bien au-delà s’il s’agit d’or ou d’argent numérique; si un jour il servira ou non à payer le café ou ce ne sera que l’héritage des baleines; au-delà de savoir s’il va manquer de mineurs ou si une apparition soudaine de Satoshi, libérant toutes ses devises, laissera la valeur en dessous d’un sou. Au-delà d’un djihad maximaliste ou d’une révolution éclectique, le bitcoin a été avant tout une touche chamanique qui nous aide à comprendre que le monde de l’argent – et de la rareté – est plus une illusion que la réalité, plus un acte de magie avec des tours pas si Sophistiqué après tout. Un coulisses où non seulement ceux qui ont quelque chose comme un “passe de naissance” peuvent entrer. Mais pour cela, vous devez décider de quitter la maison de l’ignorance et la salle de la mauvaise formation. Et laissez Bitcoin, l’argent “magique” nous inviter à frotter la lampe de vos secrets informatiques.

Avertissement: Les vues et opinions exprimées dans cet article appartiennent à son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CriptoNoticias.