La voiture s’est arrêtée depuis longtemps: comment la préparer?

Les circonstances qui peuvent nous obliger à faire arrêter notre véhicule Sur une longue période, ils sont variés, mais maintenant que le confinement a été installé dans de nombreux pays du monde à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19), cette question devient encore plus pertinente.

L’Etat espagnol, comme dans d’autres pays, a décrété un réduction drastique des déplacements, qui ne peuvent être effectuées que si elles sont strictement nécessaires au travail, à la santé ou à la fourniture d’articles essentiels.

À cela s’ajoute le fait que de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes, de sorte que l’activité sur les routes a été considérablement réduite et de nombreuses voitures doivent se préparer à passer une longue saison garée dans la rue ou dans un garage, individuel ou collectif.

Notre voiture, mieux au garage qu’à l’extérieur.

Afin d’éviter les pannes ou les problèmes liés à une inactivité prolongée, il est essentiel que nous soyons confrontés à des problèmes dans notre véhicule qui nous permettront de le réutiliser lorsque le moment sera venu. Pour cela, il y a un certain nombre de points et d’éléments clés que nous devrons revoir à travers diverses tâches de maintenance, à condition que le véhicule soit ou va être inactif pendant une période de temps prévisible.

Si tel est le cas, la voiture risque de ne pas redémarrer lorsque nous allons l’utiliser. Mais avant il faut différencier deux hypothèses différentes: Que le véhicule a été actif et va s’arrêter pendant un certain temps ou qu’il a été arrêté pendant longtemps sans être utilisé.

Comment préparer la voiture pour la tenir pendant un certain temps

La première chose que nous examinerons est de préparer le véhicule à le faire tourner au ralenti pendant une saison. Cela peut se produire en raison de l’imposition par le gouvernement à la suite du coronavirus, comme c’est le cas actuellement, ou en raison d’un impératif économique ou de circonstances personnelles. Dans tous les cas, la manière d’agir sera la même.

Où se garer

Dans la mesure du possible, l’idéal est de laisser le véhicule protégé dans un garage, car de cette façon, il subira moins de mauvais temps, de vandalisme possible ou même de se présenter aux autorités pour un abandon présumé.

Mais s’il n’y a pas d’autre option que de garer le véhicule dans la rue, il faut essayer gardez-le propre pour qu’il ne ressemble pas à la voiture a été abandonnée et essayez de le déplacer périodiquement (évidemment seulement si la situation le permet, ce n’est pas le cas dans une situation confinée). Si nous pouvons choisir un endroit, il vaut mieux qu’il soit occupé et protégé.

Nettoyage de l’intérieur

Lorsque nous pensons que la voiture va être arrêtée pendant longtemps, il est important de la nettoyer d’abord à l’intérieur pour prévenir la décomposition, les mauvaises odeurs ou la détérioration des matériaux à la suite de traces de saleté, d’humidité ou de toute autre cause, qui seront par la suite beaucoup plus difficiles à éliminer.

La batterie

Nous avons déjà commencé avec les éléments mécaniques du véhicule, la batterie étant la première et la plus évidente. Il est important que déconnectons les terminaux de même pour éviter qu’il continue à produire de la consommation électrique et finisse par se décharger. Lorsque nous devons réutiliser le véhicule, il suffit de reconnecter les bornes.

Pneus

Les roues de notre véhicule peuvent également subir les conséquences d’un stationnement prolongé, car elles perdront progressivement de la pression et, en plus, la position fixe les fera disparaître. déformer car le pneu repose toujours sur la même partie en caoutchouc, ce qui affecte la bande de roulement et les flancs. Par conséquent, il est préférable de les gonfler à une pression supérieure à celle recommandée, proche de 3 bars, pour minimiser la déformation.

Indice de vitesse des pneus: à quoi il ressemble et ce que cela signifie

Niveaux de carburant et de liquide

Une autre des opérations que nous devons effectuer est de nous assurer ne laissez pas le réservoir de carburant vide ou en réserveCela pourrait se détériorer lors du séchage. Idéalement, gardez le réservoir à moitié plein.

Quant au reste des liquides, il conviendra que vérifions les niveaux pour vous assurer que le moteur en a suffisamment. De cette façon, les systèmes et les éléments du moteur resteront en bon état et, lors du redémarrage du véhicule, nous n’aurons aucun problème.

J’ai fait arrêter la voiture et je veux la réutiliser, que dois-je faire?

Une fois que la période de temps pendant laquelle nous n’avons pas utilisé la voiture est passée, le moment est venu de la ramener à la vie et, pour cela, il est opportun que nous revoyions certains aspects de celle-ci, que nous prenions précédemment les précautions décrites ci-dessus ou tous, si nous ne prenons aucune mesure préventive.

Vérifier les niveaux de liquide et de carburant

Surtout si nous n’avons pas fait cela en mettant la voiture en “quarantaine”, nous devons vérifier le niveau du réservoir de carburant et le reste des liquides moteur: huile (que certains experts recommandent de changer après une longue période de stationnement), liquide de refroidissement , freins, direction, boîte de vitesses ou même l’essuie-glace. Surtout si on voit que les niveaux ont baissé, il faut vérifier s’il y a eu une fuite qui l’a causé.

Vérifier les courroies moteur

Bien que ce point soit plus compliqué pour une personne qui n’a pas de connaissances mécaniques ou d’accès facile dans le compartiment moteur, nous devrions chaque fois que possible vérifier l’état des courroies et / ou des chaînes que le véhicule intègre dans l’hélice, car en particulier les ceintures sont faites de matériaux qui peuvent se détériorer avec le passage du temps, l’humidité et les changements de température.

De plus, la rupture d’éléments tels que la courroie de distribution peut entraîner une panne très grave et coûteuse du moteur ou même nous obliger à le remplacer par un neuf.

Démarrage moteur

Enfin, il est temps de relancer le moteur de notre véhicule, ce que nous devons faire sagement, car malgré tout ce qui précède, nous pouvons rencontrer des problèmes en raison de la longue inactivité et de l’immobilité prolongée des parties internes de celui-ci.

Si en tournant la clé de contact on constate que le moteur a du mal à démarrer, il faut s’arrêter et recommencer autant de fois que nécessaire sans forcer. Nous ne devons jamais garder la clé tournée plus de cinq secondes Ou nous pourrions endommager le démarreur, d’autres éléments ou même vider la batterie.

Une fois réalisé (si cela n’a pas été possible, nous vous recommandons de consulter nos tutoriels batterie liés au début de cet article) il est conseillé que gardons le moteur au ralenti pendant une période de cinq ou dix minutes, laissant ainsi le temps à toutes les pièces de retrouver leur mouvement habituel tandis que le lubrifiant, le liquide de refroidissement et le reste des liquides associés au moteur sont à nouveau distribués. Passé ce délai, nous pouvons démarrer et conduire avec le véhicule, en vérifiant que tous les systèmes fonctionnent correctement.

Sans se précipiter, la voiture ne doit pas être forcée de démarrer et il est alors conseillé de la laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes.

Il peut arriver que, lorsque nous commençons à circuler, nous écoutions quelques bruits inhabituels après un certain temps sans générer de mouvement dans tous les éléments du moteur. Si la source de ces bruits est métallique, nous attendrons quelques minutes avec le moteur en marche pour vérifier s’ils disparaissent une fois qu’il a atteint la température et qu’il est correctement lubrifié. Sinon, il peut être nécessaire de visiter l’atelier mécanique pour vérifier si une pièce a été prématurément usée ou rouillée.

Si vous remarquez un bip, il est fort probable que le bruit provienne d’une ceinture en mauvais état, nous devrons donc vérifier un par un pour détecter le problème et éviter un plus gros et plus cher.

Avant tout et surtout, nous devons être patients dans ce processus afin de ne pas forcer les éléments d’une machine qui a été inactive pendant une longue période, étant donc vulnérable à la rouille, au grippage ou à la détérioration. Circonstances qui, en outre, peuvent s’aggraver en fonction du climat ou de la zone dans laquelle nous résidons, car des facteurs tels que l’humidité sont parmi les pires ennemis de notre véhicule.