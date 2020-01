La voix en 2020 n’est pas (encore) une question de recherche – Econsultancy

Eh bien, nous y voilà. Nous sommes arrivés jusqu’en 2020, l’année que tant de gens pensaient être un jalon pour la recherche vocale, car prétendument, 50% de toutes les requêtes de recherche d’ici 2020 allaient être effectuées via la voix.

Je pense que la plupart des gens savent maintenant que cette statistique est, pour utiliser le terme technique, superposée. Beaucoup d’entre eux ont eu la gentillesse de renvoyer à mes propres articles sur le sujet! (Si vous êtes intéressé à lire pourquoi la «prédiction» de 50% d’ici 2020 est si infondée, vous pouvez le faire ici. La version courte est que cette statistique n’a jamais existé en tant que telle; elle provenait également d’une prédiction sur la voix recherche en Chine, qui est un paysage très différent à l’ouest).

Mais aujourd’hui, je veux aller un peu plus loin et expliquer pourquoi je pense que parler de «recherche vocale» en 2020 est tout à fait faux.

Je devrais préfacer cela en notant que dans cet article, je parlerai du paysage de la voix et du marketing dans l’ouest, qui a un niveau de participation différent, des acteurs différents et des conditions différentes d’un pays comme la Chine, où la voix est beaucoup plus bien établi. Pour un aperçu de la voix en Chine, vous pouvez consulter notre récent article sur la décision de Baidu de sortir de la guerre des prix des enceintes intelligentes.

