La volatilité des marchés boursiers dépasse Bitcoin

Les marchés financiers mondiaux ont connu leur pire jour depuis la crise de 2008. La chute de la plupart des principaux indicateurs financiers dans le monde a accru l’incertitude au sein du marché boursier. De plus, la volatilité du prix de ces actifs a augmenté. Comme le dit Anthony Pompliano dans le tweet d’aujourd’hui:

Résumé d’aujourd’hui:

S&P 500 en baisse de 7,8%

Dow Jones en baisse de 7,7%

Bitcoin en baisse de 5,8%

La bourse était plus volatile que Bitcoin.

Les investisseurs en actions ne sont pas habitués à cela.

Les bitcoiners ne sont pas dérangés par la volatilité.

– Pomp 🌪 (@APompliano) 9 mars 2020

Lundi noir et volatilité

La forte baisse du prix de presque tous les indices financiers dans le monde, ainsi que l’augmentation de la volatilité, ont été causées par deux éléments principaux. Le premier d’entre eux, bien sûr, la poursuite de la malheureuse progression du Coronavirus à travers le monde.

En effet, il n’existe pas encore de remède spécifique pour cette maladie et les dommages économiques importants qu’elle provoque dans les pays où elle s’est développée.

Ainsi, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été interrompues en raison du coronavirus. Depuis, lorsque les activités ont été suspendues dans les lieux où le virus a été déclaré état d’urgence, les entreprises de ces sites n’ont pas pu produire, ce qui a gravement affecté l’économie mondiale.

Ce qui s’observe dans la baisse de la demande de pétrole, ce qui nous amène au deuxième élément d’importance pour expliquer le lundi noir.

Nous nous référons à la chute de plus de 30% du prix du pétrole brut sur le marché international. Ce qui s’est passé après les négociations entre l’OPEP et la Russie n’a pas réussi à réduire la production de pétrole et à protéger son prix. Cela a conduit à une guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie qui a fait baisser les prix.

De cette façon, nous voyons comment la volatilité devient aujourd’hui la principale caractéristique du marché financier international. Il devient nécessaire de suspendre les opérations sur la Bourse de New York pendant quinze minutes, pour éviter que les pertes subies par les actifs cotés en bourse ne se poursuivent de manière aussi aiguë.

Cependant, ce n’est pas un phénomène nouveau pour les membres du monde de la cryptographie. Étant donné que nous sommes tellement habitués à faire face à la volatilité du prix des crypto-monnaies, que les variations des prix du marché boursier semblent un phénomène moins intéressant.

Comme le dit Anthony Pompliano dans le tweet du jour: “Les bitcoiners ne sont pas immutés par la volatilité.”

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le