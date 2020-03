La volatilité implicite accrue du Bitcoin ouvre de nouvelles opportunités pour les investisseurs

La volatilité implicite du bitcoin a explosé et est une bénédiction pour certains des principaux investisseurs mondiaux.

Le bitcoin a augmenté sa volatilité de 55% à 65% depuis dimanche à minuit, selon les données fournies par Skew. Ce paramètre, connu sous le nom de «volatilité implicite», évalue l’anticipation qu’un marché a de la variation du prix d’un actif particulier au cours du mois suivant.

Alors que les investisseurs se préparent à un marché avec des hauts et des bas, le prix du Bitcoin continue de baisser. Au cours des dernières 24 heures, le bitcoin a perdu plus de 4% et se négocie actuellement au-dessus de 7700 USD par bitcoin.

En raison de l’épidémie de coronavirus, la volatilité du marché a augmenté, y compris Bitcoin. Source: Skew

D’un autre côté, les actions des États-Unis subissent davantage de pertes au milieu de l’épidémie croissante de coronavirus et de la peur qui génère son impact économique possible. Outre les préoccupations précédentes, les pourparlers entre l’OPEP et la Russie ont échoué ce week-end, ce qui a entraîné une baisse de 30% du prix du brut. Lors de la dernière vérification, le Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 1 400 points ce matin.

En fait, l’indice VIX, qui calcule la volatilité implicite de 30 jours, a grimpé à 62 lors de la séance de ce matin, ce qui est proche de ce qu’il était pendant la crise financière.

Même ainsi, certains traders de crypto-monnaie sont surpris qu’il n’y ait plus de panique sur le marché.

“C’est une chute fortuite”, a déclaré à The Block Darius Sit, un commerçant de dérivés de crypto-monnaie QCP. “Ce qui est étrange.”

Max Boonen, co-fondateur de B2C2, a déclaré que les attentes de croissance corrigées auraient un impact plus important sur les actions liées au bitcoin, qui pourraient jouer avec un sentiment plus optimiste.

Boonen a déclaré:

Les parts ont considérablement baissé, les anticipations de croissance ayant été révisées beaucoup plus bas. Le Bitcoin ne dépend pas vraiment de la croissance économique. Ce n’est pas une action avec dividendes.

Quel que soit le type d’actif, la volatilité croissante est une bonne chose pour certains investisseurs et courtiers qui prospèrent dans ces types de conditions de marché. Les traders à haute fréquence, tels que Virtu Financial, créent des marchés dans ces conditions et gagnent de l’argent dans le déploiement entre le prix que les investisseurs veulent acheter ou vendre. Lorsque la volatilité augmente, ce déploiement se développe et les entreprises peuvent généralement gagner plus d’argent.

Virtu est l’une des rares actions bénéficiant aujourd’hui, avec une hausse de 1,9%.

La même logique s’applique aux entreprises de création de marché de crypto-monnaie, selon des sources de l’industrie.

“Je soupçonne que tout le monde dans des entreprises similaires bénéficie à différents niveaux en fonction de la stratégie exacte”, a déclaré Boonen, ajoutant: “Nous avons eu un excellent mois de février”. Depuis début mars, Boneen a déclaré que l’entreprise avait obtenu autant d’avantages qu’en décembre.

Version traduite de l’article de Frank Chaparro publié dans The Block.