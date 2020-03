L’ABE annule les voyages et réunions pour le coronavirus

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a adopté une série de mesures supplémentaires pour atténuer les risques de contagion et de propagation du coronavirus, notamment l’annulation de tous les déplacements professionnels de son personnel et de toutes les réunions en face-à-face prévues par l’institution pour la prochaine semaine

Plus précisément, l’Autorité a annoncé la suspension de toutes les réunions en face-à-face avec des participants extérieurs à l’entité qu’elle prévoyait de tenir à son siège à Paris entre le 6 et le 14 mars, quels que soient le lieu de départ et l’origine des participants au pareil.

De même, l’ABE a décidé d’annuler tous les déplacements professionnels de son personnel entre le 6 et le 14 mars, à l’exception des réunions jugées «critiques».

D’autre part, l’entité a demandé à tous ses employés de revenir de l’une des régions touchées par Covid-19, y compris la Chine (Chine, Hong Kong et Macao), l’Iran, Singapour, la Corée du Sud et les régions de Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne en Italie, qui prennent des mesures préventives et travaillent à domicile pendant 14 jours.

Les mesures annoncées par l’ABE imitent celles adoptées hier par la Banque centrale européenne (BCE), qui a limité les déplacements “non essentiels” de ses employés et membres de l’exécutif jusqu’au 20 avril, ainsi que reportées ou annulées événements, à l’exception de la conférence de presse qui a suivi la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs du 12 mars.

