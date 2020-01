l’accession à la propriété va-t-elle jamais revenir?

Dans les villes du Royaume-Uni, le marché de la location continue de dépasser les ventes de biens alors que l’attitude des gens à l’égard de la propriété d’une maison continue de changer.

Alors que le gouvernement conservateur nouvellement élu souhaite peut-être maintenir la responsabilité de l’augmentation des niveaux d’accession à la propriété au Royaume-Uni, les derniers chiffres montrent que le solde continue de basculer dans l’autre sens.

Le dernier rapport Property & Homemover pour le quatrième trimestre 2019 par TwentyCi a révélé que le pourcentage du stock locatif disponible par rapport à la propriété à vendre augmente dans la plupart des grandes villes du pays. Leeds ouvre la voie à la tendance, où les trois derniers mois de 2019 ont vu 79% de toutes les propriétés du marché disponibles à la location, avec 21% à la vente.

Il y a aussi une offre plus élevée de propriétés locatives par rapport aux maisons à vendre à Londres (73%), Manchester (67%), Newcastle upon Tyne (64%), Cardiff (64%), Southampton (63%), Nottingham (60% ), Bristol (60%), Birmingham (57%) et Sheffield (57%).

Le gouvernement pourra-t-il changer cette tendance?

Ce changement n’est pas nouveau; cela se produit progressivement depuis des années, les prix des maisons ayant grimpé et le marché locatif étant devenu plus réglementé et professionnalisé, ce qui le rend plus attrayant. Les jeunes sont plus heureux de louer avec des amis pendant de plus longues périodes avant d’essayer de monter dans l’échelle de la propriété, et même les familles et les personnes âgées voient les avantages de la location au lieu d’acheter.

Le gouvernement a pris des mesures pour changer cela au cours des dernières années, dont certaines ont été populaires tandis que d’autres ont été fortement critiquées. Le prélèvement supplémentaire de droits de timbre sur les achats de propriétés supplémentaires, ainsi que les modifications fiscales ciblant les propriétaires, par exemple, ont poussé certains investisseurs immobiliers hors du marché. Plutôt que d’encourager l’accession à la propriété, les critiques affirment que les déménagements sont plus susceptibles d’entraîner une augmentation des loyers pour les locataires, réduisant ainsi leur capacité d’épargner pour leur propre maison.

Bien que les programmes d’aide à l’achat, ainsi que la suppression des droits de timbre pour les premiers acheteurs, aient sans aucun doute aidé de nombreuses personnes sur l’échelle du logement, les gens continuent de louer plus longtemps.

Les locataires seront plus nombreux que les propriétaires

Selon un récent rapport de VeriSmart, les locataires de logements privés devraient être plus nombreux que les propriétaires de maisons d’ici 2039 au Royaume-Uni, et représenter 55% du marché du logement d’ici 2045 si les tendances actuelles se poursuivent.

Expliquant les changements, le PDG de VeriSmart, Jonathan Senior, a déclaré: «Nous observons actuellement une mentalité changeante dans la façon dont nous choisissons de vivre nos vies et pour Generation Rent, en particulier, il n’y a plus d’urgence à sortir du secteur locatif et sécuriser leur propre «morceau» de briques et de mortier. »

Construction à louer, HMO et cohabitation

Ce nouveau choix de style de vie est rendu possible par une variété de nouvelles innovations, y compris construction à louer développements. Ceux-ci sont construits uniquement avec les locataires à l’esprit, avec les propriétés elles-mêmes détenues par des investisseurs et gérées par des sociétés de gestion. La plupart de ces développements sont idéalement situés pour l’emploi et les transports publics, avec des équipements supplémentaires tels que des concierges, des espaces de bureaux, des espaces communs et des espaces extérieurs, ainsi que des installations de crèche. Certains accueillent même des locataires avec des animaux domestiques.

Maisons à occupation multiple (HMO) sont en train de perdre leur stigmatisation «bedit» et sont un choix de plus en plus populaire parmi les jeunes locataires professionnels. Les chambres sont normalement louées avec des contrats individuels et peuvent être moins chères, ce qui permet au locataire de vivre dans un meilleur emplacement qu’il ne pourrait se le permettre autrement. Les normes dans les HMO s’améliorent également considérablement, avec de nouvelles règles lancées, ce qui signifie qu’elles doivent être correctement autorisées, avec des tailles de pièce minimales et d’autres exigences.

Cohabitation est une autre tendance croissante parmi les locataires privés. Semblables à la construction à louer, les appartements en colocation offrent une communauté et des options de socialisation pour ceux qui y vivent, tout en offrant des prix moins chers qu’une maison de location standard. Ils ont tendance à être gérés par des professionnels, toutes les factures et les frais d’agrément étant inclus dans le prix de la location. Manchester est la cible la plus récente pour les développeurs de cohabitation, selon cet article du Manchester Evening News.

Quelles que soient les mesures prises par le gouvernement pour maintenir les niveaux d’accession à la propriété à un niveau élevé, certaines de ces tendances semblent être là pour rester, car les attitudes, les priorités et la façon dont ils vivent leur vie continuent d’évoluer. Rester en avance sur ces changements sera la clé du succès sur le marché immobilier britannique.