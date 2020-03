L’achat de panique contre les coronavirus frappe même dur Amazon, où de nombreux articles essentiels sont en rupture de stock – .

La panique causée par le coronavirus a poussé les consommateurs à faire la course pour trouver et s’approvisionner en articles ménagers essentiels pour se préparer au virus, comme Purell et le papier hygiénique – des articles qui ont été pratiquement retirés des étagères de la plupart des principaux magasins de vente au détail physiques pour le moment.

Même Amazon, le soi-disant Everything Store, n’a pas échappé aux effets de la panique des consommateurs. De nombreux articles que les consommateurs cherchent désespérément à trouver en ce moment sont répertoriés comme étant en rupture de stock.

Le détaillant a rédigé un article de blog dimanche pour expliquer ce qu’il fait pour relever ce défi, à un moment où les États-Unis continuent de renforcer leur réponse au coronavirus qui est maintenant une pandémie mondiale.

Le coronavirus COVID-19 a, au moins temporairement, réussi à faire quelque chose sans précédent pour une entreprise américaine qui serait autrement impossible à arrêter: il a transformé Amazon du soi-disant magasin tout en tout ce que vous essayez désespérément de trouver maintenant est en rupture de stock.

Dimanche, le géant de la vente au détail sur Internet a reconnu via un blog de l’entreprise ce que beaucoup d’entre vous découvrent sans doute par vous-même en ce moment, que les produits allant du désinfectant pour les mains Purell aux thermomètres numériques sont soit rares, en rupture de stock, soit répertoriés comme en rupture de stock maintenant. À une époque où les acheteurs paniqués ont retiré les produits essentiels comme ceux-ci et d’autres des étagères des magasins de détail en brique et de mortier, conduisant à une indisponibilité généralisée des produits de base comme le papier hygiénique, le savon pour les mains, le désinfectant et d’autres produits essentiels – et obligeant de nombreuses personnes à se tourner ( sans succès) à Amazon en tant que source de dernier recours pour ces produits.

“À court terme, cela a un impact sur la façon dont nous servons nos clients”, lit-on dans la publication d’Amazon. «En particulier, vous remarquerez que nous sommes actuellement en rupture de stock sur certaines marques et articles populaires, en particulier dans les catégories d’articles de base pour la maison. Vous remarquerez également que certaines de nos promesses de livraison sont plus longues que d’habitude. Nous travaillons 24 heures sur 24 avec nos partenaires commerciaux pour garantir la disponibilité de tous nos produits et apporter une capacité supplémentaire pour livrer toutes vos commandes. »

L’acuité de la pénurie, bien sûr, varie d’un produit à l’autre. Certaines choses, comme le papier hygiénique et l’eau en bouteille, étaient répertoriées comme en rupture de stock au moment de la rédaction de ce document, tandis que d’autres produits avaient des délais de livraison plus longs que les options de livraison sur un et deux jours que les clients Amazon Prime apprécient généralement.

En dehors d’Amazon, le problème a conduit les détaillants physiques à prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre cette pénurie de produits clés qu’ils connaissent eux aussi.

Certains grands détaillants et épiciers, dont Kroger et Walmart, ont commencé à ajuster les heures d’ouverture. S’ils ne sont pas ouverts au public pendant la durée normale, la pensée va, ils auront plus de répit pour rattraper, nettoyer et réapprovisionner les étagères. Une note sur le site Web de Walmart, par exemple, annonce ce qui suit:

«À partir du 15 mars, les magasins Walmart et les marchés de quartier seront ouverts de 6 h à 23 h. jusqu’à nouvel ordre. Cela permettra aux associés de nettoyer et de stocker les produits. Les magasins fonctionnant sous des heures plus réduites conserveront les heures d’ouverture actuelles. »

