L’activité commerciale de la zone euro diminue en mars

L’activité commerciale dans la zone euro a baissé en mars en raison de l’avancée de la flambée de coronavirus en Europe et dans le monde, qui fait des ravages, et a forcé la fermeture de magasins, restaurants et bureaux.

L’indice composite IHS Markit des directeurs d’achat de la zone euro (PMI), considéré comme l’un des meilleurs baromètres de la santé économique du bloc, est tombé à un creux record de 31,4 en mars par rapport à 51, 6 février.

Les experts ont souligné qu’il s’agit de sa baisse d’un mois depuis le début de l’enquête au milieu de 1998.

Cette lecture est en deçà de toutes les prévisions dans un sondage . qui en moyenne 38,8.

Chris Williamson, l’économiste en chef des affaires chez IHS Markit, a noté que “l’activité commerciale dans la zone euro s’est effondrée en mars dans une mesure beaucoup plus grande que celle observée même au plus fort de la crise financière mondiale”.

Dans ce sens, il a ajouté que “de fortes baisses ont été observées en France, en Allemagne et dans le reste de la zone euro alors que les gouvernements prenaient des mesures de plus en plus sévères pour contenir la propagation du coronavirus”.

Tous les sous-indices de l’enquête ont été en dessous de la barre des 50, celui qui sépare la croissance de la contraction économique, et les nouvelles entreprises ont été particulièrement affectées, le sous-indice enregistrant une baisse au plus bas historique de 29,5 à partir de 51.2.

Williamson a déclaré que “le PMI de mars indique une baisse du PIB à un taux trimestriel d’environ 2%, et il est clair que la baisse pourrait être encore plus intense”.

L’activité dans le secteur des services dominant de l’UE s’est contractée au rythme le plus prononcé de l’histoire de l’enquête depuis plus de deux décennies.

Le PMI des services a chuté à 28,4 points contre 52,6 points, en deçà de toutes les attentes dans un sondage ..

