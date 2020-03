l’activité des entreprises allemandes est affectée par le coronavirus

L’institut allemand Ifo a souligné que 56% des entreprises allemandes ont été touchées par l’épidémie de coronavirus et a souligné que les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie sont les plus touchés.

Les craintes d’une éventuelle récession dans la plus grande économie d’Europe ont augmenté depuis l’émergence de l’épidémie de coronavirus, dans laquelle le gouvernement allemand a averti que les industries tournées vers l’exportation subiraient des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

Environ 63% des entreprises manufacturières ont déclaré avoir été affectées négativement, la plupart pointant vers l’annulation ou le report des voyages d’affaires comme principal facteur. Environ la moitié ont mentionné des problèmes de matières premières ou de pièces détachées.

Environ la moitié des entreprises du secteur des services ont également déclaré avoir été touchées, non seulement par la baisse de la demande, mais également par l’annulation de réservations, de foires et de conférences.

Près de 96% des entreprises du secteur du tourisme et 79% de celles du secteur de l’hôtellerie ont assuré qu’elles étaient touchées.

L’Ifo a précisé que 63% des entreprises du secteur commercial souffrent, principalement en raison de retards dans l’offre et d’une baisse de la demande. L’Institut Ifo a interrogé quelque 3 400 entreprises.

En revanche, l’institut allemand IfW Kiel s’attend à ce que la plus grande économie d’Europe se contracte d’environ 0,1% cette année.

