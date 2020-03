L’activité du bureau d’échange latino-américain a augmenté pendant la crise des coronavirus

Faits saillants:

En 2 ans, le volume des échanges est passé de 226 000 EUR par jour à plus de 760 000 EUR.

À Panda, les utilisateurs inactifs ont repris leurs activités sur la plateforme ces derniers jours.

Au milieu de la chute des marchés internationaux, les maisons de change de crypto-monnaie ont commencé à connaître une augmentation de l’activité de leurs utilisateurs. Non seulement les volumes de commerce ont augmenté, mais l’incorporation de nouveaux utilisateurs a également augmenté, comme l’ont rapporté certaines plateformes latines, telles que Buda, Panda et l’espagnol 2gether.

Entre le 5 et le 13 mars, le site d’échange 2gether a vu ses volumes d’échange augmenter. Un graphique envoyé par deux représentants à CryptoNews montre comment pour le 5 mars, le volume était d’environ 226 000 euros tandis que le vendredi 13 mars un volume supérieur à 760 000 euros a été enregistré.

Source: 2gether

Pendant ces jours, il y a eu un marasme le 7 mars. Mais ensuite, pour trois jours des volumes supérieurs à 300 000 euros ont été enregistrés, tandis que le 12 mars les utilisateurs de la plateforme sont venus commercialiser jusqu’à 483 791 euros.

Pendant les jours enregistrés dans le graphique, vous pouvez voir particulièrement une augmentation des volumes à l’achat, plus que des ventes. Au total, 75% des opérations d’échange sur la plateforme sont destinées à l’achat de crypto-monnaies. En particulier, les volumes élevés correspondent à des opérations avec du bitcoin et de l’éther, qui dominent 90% des opérations d’achat.

Source: 2gether

Enfin, les représentants de la plateforme ont souligné que l’augmentation de la période décrite ci-dessus représente 236% du volume des opérations d’achat.

Dans l’environnement actuel, cette augmentation du trading de crypto, malgré la volatilité subie par le marché, montre que la confiance des investisseurs dans l’économie de la crypto augmente.

2gether

Les utilisateurs inactifs reprennent leurs opérations dans Panda

Panda, site d’échange colombien, a également connu récemment une augmentation de son activité. En contact direct avec CriptoNoticias, le directeur technique de Panda, Typson Sánchez Sánchez, a confirmé que récemment ont connu une augmentation allant jusqu’à 15% des nouvelles inscriptions.

De plus, ils ont noté que 30% des utilisateurs enregistrés en situation d’inactivité ont repris leurs opérations sur la plateforme. À ce sujet, Sánchez a expliqué qu’un utilisateur est considéré comme inactif lorsqu’il n’exécute pas au moins deux opérations d’échange par semaine.

Pour le représentant de Panda, il est curieux que la confiance envers les crypto-monnaies intervienne au milieu d’une situation comme celle que connaît actuellement le monde avec la pandémie de coronavirus ou COVID-19.

La vérité est regrettable que ces calamités doivent se produire dans le monde afin que la confiance qui existe dans les crypto-monnaies se reflète et nous espérons qu’elle continuera de croître sans que le principal facteur ne soit quelque chose de négatif pour l’humanité.

Typson Sánchez, CTO, Panda Group

Dans le cas de Buda, la maison de change chilienne qui opère également en Argentine, en Colombie et au Pérou, l’activité récente contredit le comportement courant aux moments baissiers du marché. Cela a été envisagé par son fondateur et PDG, Guillermo Torrealba, via Twitter.

Dans son message, publié le 16 mars, Torrealba a assuré qu’ils connaissaient l’ouverture de nombreux nouveaux comptes chaque jour. Compte tenu de ce comportement atypique, Torrealba était sceptique quant à ce qu’il pourrait représenter pour l’avenir. “Espérons que nous verrons ce que cela signifie”, était son appréciation.

Contrairement à d’autres baisses de prix importantes, @BudaPuntoCom, nous voyons de nombreux nouveaux comptes créés quotidiennement. Voyons ce que cela signifie. https://t.co/BopSe5ie6a

– Guillermo Torrealba (@Guilletorrealba) 16 mars 2020

CriptoNoticias a tenté de contacter le courtier argentin Satoshi Tango, mais aucune réponse n’a été obtenue. Lorsque vous écrivez au contact WhatsApp disponible sur leur site Web, une réponse automatique avertit qu’en raison d’une “forte demande”, ils ne répondent pas aux messages de cette manière. Il n’est pas clair si cette demande est associée à une augmentation de l’activité au sein de la plateforme.

Le Bitcoin montre des signes de reprise avec les marchés traditionnels en rouge

Ces dernières semaines, le prix du bitcoin a accompagné la chute des marchés boursiers, pétroliers et autres indices traditionnels. À son point le plus bas, le prix du BTC est tombé en dessous de 4 000 $.

Cependant, certains signes ont permis à l’optimisme de rester parmi les analystes. En particulier, la firme Coin Metrics a conclu que le comportement de vente était principalement motivé par des spéculateurs ou des commerçants de crypto-monnaie et ne correspondait pas à une fuite massive d’investisseurs.

Pendant ce temps, l’analyste Willy Woo, l’un des plus reconnus de l’écosystème, considérait que le bitcoin montrait des signes de découplage des marchés traditionnels, notamment en ce qui concerne l’indice Standard & Poor’s 500 (ou S & P500), avec lequel il avait atteint sa corrélation historique la plus élevée.

Dans son évaluation, Woo a affirmé maintenir son sentiment haussier pour le bitcoin. En effet, ce jeudi 19 mars, le prix du BTC a augmenté de plus de 12% en 24 heures pour se rapprocher de 6 000 USD. Ensuite, il a réussi à battre ce niveau. Au moment de la rédaction de cette note, la valeur marchande de la CTB est de 6 205 USD, sur la base des données de CoinMarketCap.

Dans le contexte du déclin des marchés traditionnels, et après la chute du marché des crypto-monnaies, les investisseurs semblent choisir de se réfugier dans les crypto-actifs. Cela semble être confirmé par l’augmentation des maisons de change comme Buda, Panda ou 2gether.

Pendant ce temps, le prix a récupéré plus de 15% au cours des deux derniers jours et le volume des échanges est passé d’environ 51 000 millions USD à plus de 54 000 millions entre jeudi et vendredi., selon les enregistrements CoinMarketCap.