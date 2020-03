L’activité manufacturière de la Chine est contractée par le coronavirus

L’activité manufacturière de la Chine s’est contractée en février en raison des effets du coronavirus, à un rythme record, encore pire que lors de la crise financière mondiale de 2008, où il avait enregistré 38,8 points.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) chinois est tombé à un creux record de 35,7 points en février, contre 50,0 en janvier, selon les informations publiées par le Bureau national des statistiques (NBS) pour son acronyme en anglais). La marque de 50 points sépare la croissance de la contraction.

Les analystes consultés par . s’attendaient à ce que le PMI de février atteigne 46,0 points.

Ces données montrent le premier diagnostic officiel sur les conditions de l’économie chinoise depuis l’épidémie du coronavirus.

Les experts estiment que ces données présagent que la perturbation économique causée par le virus se prolongera tout au long du premier trimestre, car le déclenchement de la maladie a provoqué l’extension des restrictions de transport et a mis en œuvre une série de mesures la santé publique qui a paralysé l’activité économique.

Du groupe des services financiers, Nomura s’attend à ce que la croissance du premier trimestre de l’année soit de 2% en glissement annuel, tandis que les chercheurs de Capital Economics s’attendent à ce que l’économie chinoise se contracte en glissement annuel ce trimestre.

Un sous-indice de la production manufacturière est passé de 51,3 points en janvier à 27,8 points en février, tandis que la lecture des nouvelles commandes est tombée à 29,3, contre 51,4 le mois précédent.

Les nouvelles commandes à l’exportation reçues par les fabricants en Chine ont également chuté au rythme le plus rapide de ces dernières années, et le NBS a mis en garde contre la pression croissante sur les exportateurs pour les retards de livraison et les commandes annulées.

Les analystes ont averti que la propagation du coronavirus à d’autres pays affecterait les chaînes d’approvisionnement mondiales et limiterait la reprise des fabricants chinois.

Alors que les experts de Morgan Stanley ont mis en garde contre un impact sur la croissance mondiale au premier trimestre de l’année, avec la possibilité qu’il s’étende jusqu’au deuxième trimestre.

