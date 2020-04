L’AFIP contrôle-t-elle le Bitcoin en Argentine?

À la fin de l’année dernière, l’AFIP a publié une résolution qui impliquait un plus grand contrôle de l’écosystème cryptographique. Cependant, la question est: l’AFIP contrôle-t-il le Bitcoin?

Le 24 octobre 2019, ils ont publié la résolution générale 4614/2019, avec laquelle l’AFIP a signalé les coûts fiscaux qu’ils auront et les informations qui doivent être proposées à la fois par les systèmes de paiement en ligne et les actifs cryptographiques et les portefeuilles numériques.

Cependant, la résolution est-elle toujours en vigueur? L’AFIP contrôle-t-il toujours le Bitcoin?

AFIP vs. Bitcoin

AFIP est l’acronyme de l’administration fédérale des recettes publiques. Il se compose de l’agence autonome de perception des impôts de l’État argentin, qui dépend du ministère des Finances.

Les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, représentaient un défi majeur pour les pays en termes de réglementation. Sans précédent, il est devenu très difficile pour les organismes de réglementation de savoir comment gérer correctement la situation.

Ce n’est qu’en 2017, par le biais de la réforme fiscale, que l’écosystème cryptographique en Argentine commence à être réglementé. Cependant, jusqu’en 2018, la loi a continué à mentionner les monnaies numériques numériques », sans préciser ce que le terme impliquait.

Par conséquent, l’absence de mention du terme «crypto-monnaies» a provoqué une certaine confusion sur le marché cryptographique du pays.

De cette façon, le 24 octobre de l’année dernière, une résolution a été publiée, comme l’a rapporté CryptoTrend, à partir de laquelle un contrôle accru du Bitcoin (BTC) et des crypto-monnaies a été mis en œuvre dans le pays.

Il convient de souligner que, dans ladite résolution, nous parlons de «monnaie numérique ou crypto-monnaie». Par conséquent, il y a encore beaucoup de confusion concernant la réglementation.

Cependant, ladite résolution reste en vigueur et, par conséquent, nous compilerons les éléments les plus importants à prendre en considération.

Contrôle des crypto-monnaies en Argentine

La résolution générale 4614/2019 a établi un régime d’information mensuel qui doit être respecté par les maisons de change locales de crypto-monnaie entre autres entités, y compris Bitcoin et altcoins. Par conséquent, depuis novembre de l’année dernière, ils doivent déclarer du nom du titulaire du compte les montants des opérateurs et les soldes définitifs.

À l’époque, l’AFIP expliquait la nécessité d’obtenir des informations “détaillées, opportunes et exactes” pour réglementer les obligations des commerçants.

Par conséquent, les éléments suivants doivent être déclarés chaque mois:

Concernant les comptes à déclarer: Type et numéro de compte, nombre de membres et type d’identification, type d’opération (ouverture, fermeture, modification) et date de transaction Concernant les mouvements opérés dans les comptes au point 1: Montant total , type de dépenses ou de revenus, solde mensuel des comptes et code bancaire uniforme ou code virtuel uniforme. S’ils sont des sujets résidents du pays, le nom et le prénom, le nom de la société ou la dénomination des titulaires ou des sujets impliqués dans les opérations seront nécessaires. Et, les informations supplémentaires dépendront du fait qu’ils soient des contribuables inscrits auprès de cette agence ou qu’ils soient des sujets non enregistrés. Dans le cas des sujets résidant à l’étranger, les informations à collecter dépendront de leur statut de personnes physiques ou morales.

Un aspect très important est que les informations doivent être proposées en pesos en fonction du prix des devises du Banco de la Nación Argentina le dernier jour du mois. Appliquer ces nouvelles exigences dans les maisons de bourse qui gèrent les crypto-monnaies, telles que Bitcoin ou altcoins.

De même, ce régime informatif implique toutes les maisons de change de crypto-monnaie qui sont sous la juridiction des lois du pays.

C’est ainsi que l’AFIP poursuit ses efforts pour réguler les crypto-monnaies dans son pays. Et, par conséquent, l’AFIP contrôle le Bitcoin dans votre pays même s’il est très limité.

