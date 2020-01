L’agent provocateur nomme Michelle Ryan au poste de PDG

Kerry Neill a également été promue au poste de directrice commerciale chez Agent Provocateur.

L’agent provocateur a annoncé la nomination de la vétérane de la vente au détail de luxe Michelle Ryan à titre de nouvelle directrice générale.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la stratégie de marque en cours du détaillant de lingerie visant à se développer et à se développer à l’international.

Michelle Ryan rejoint l’agent provocateur de Kurt Geiger où elle a travaillé comme directrice des achats et de la chaîne d’approvisionnement.

Elle a précédemment travaillé au conseil d’administration de marques telles que Diane von Furstenberg, Jimmy Choo, Burberry et Saint Laurent à Londres et à New York.

En tant que leader mondial stratégique avec plus de 15 ans d’expérience dans le luxe, la mission de Ryan chez Agent Provocateur sera de développer des concepts de produits avec une approche collaborative pour stimuler la croissance, le profit et une expérience client attrayante.

«Je suis ravi de rejoindre Agent Provocateur. La marque est emblématique avec son éthique de femmes fortes, sensuelles et indépendantes combinées avec le talent d’un grand design », a-t-elle déclaré.

«Je suis impatient de travailler en partenariat avec Sarah Shotton, directrice de la création de la marque, tout en apportant mon expertise commerciale et mes connaissances au poste de PDG.»

Parmi les autres changements de leadership chez Agent Provocateur, Kerry Neill a été promue au poste de directrice commerciale.

Neill fera rapport à Ryan et supervisera la stratégie commerciale, assurant le développement et l’expansion à travers la croissance de l’entreprise et la part de marché.

Ryan a commencé son nouveau rôle le 20 janvier.

