L’air le plus pur dans votre voiture

C’est plus qu’un facteur utilitaire et de confort. La qualité de l’air que nous respirons est un enjeu majeur de la santé humaine. Les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent que, chaque année et dans le monde, 4,2 millions de décès prématurés sont dus à des maladies respiratoires.

L’innovation pour la santé

Par conséquent, Volvo a lancé des innovations qui aident à avoir un air plus propre à l’intérieur des véhicules grâce à CleanZone, un système de purification de l’air qui filtre les particules polluantes telles que la poussière, le pollen, la fumée et les vapeurs chimiques.

Volvo CleanZone

CleanZone fonctionne avec une couche de charbon actif qui élimine efficacement ces contaminants, et votre nouveau filtre ne devrait être changé que chaque année.

L’aspect le plus pertinent de cette technologie est le système de qualité de l’air intérieur de Volvo, qui dispose d’un capteur pour mesurer la qualité de l’air entrant dans le véhicule, par exemple, s’il se trouve sous un tunnel où les gaz d’échappement de voitures, les bouches d’aération sont automatiquement fermées et la recirculation d’air change.

.