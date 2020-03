L’Allemagne emprunte une voie alternative pour lutter contre le coronavirus

“C’est la plus grande menace pour l’Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale”, a expliqué mercredi la chancelière Angela Merkel dans un discours à la nation, ce qu’elle n’avait jusqu’à présent fait qu’à Noël. “La situation est très grave”, a-t-il expliqué à ses concitoyens et leur a demandé de rester volontairement chez eux pour éviter la propagation du virus qui, selon l’Institut Robert Koch, serait dans une phase d’expansion exponentielle.

Le lendemain, les rues de Berlin sont apparues, comme la veille, pleines de gens qui marchent et d’enfants dans les parcs bien que ce soit interdit. L’Allemagne est déjà le cinquième pays au monde avec le plus de cas de coronavirus, quelque 15 000, juste derrière la Chine, pays d’origine des premières infections, et l’Italie, l’Iran et l’Espagne, cette dernière, pays où les systèmes de santé existent déjà en partie effondré par les nombreux cas de patients nécessitant une assistance respiratoire.

Le moment est venu de choisir qui sauver … le drame d’un hôpital italien

En Allemagne, ils sont convaincus de leur stratégie, où officiellement jusqu’à présent, seuls 31 décès dus au coronavirus se seraient produits. Malgré le fait que les données soient très discutées, il y a des doutes que le plan puisse être maintenu dans le temps et avec l’augmentation des infections: le ministre de la Santé de Merkel, Jens Spahn, assure que les 28.000 lits dans les unités de soins intensifs les placent dans une position privilégiée par rapport aux autres pays.

