L’Allemagne investira 12,4 milliards d’euros pour limiter les effets du coronavirus

L’Allemagne investira 12,4 milliards d’euros de plus dans les quatre prochaines années, pour favoriser la réduction du temps de travail (avec garantie d’emploi), et mettra en place un fonds de liquidité, pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Les partis de la grande coalition, le bloc conservateur et les sociaux-démocrates, se sont mis d’accord sur leur premier paquet à court terme pour faire face aux effets économiques du coronavirus, dans un document de 14 pages qui a été publié cette semaine.

Le texte indique qu’ils vont renforcer “les investissements du gouvernement fédéral de 3.100 millions d’euros chaque année entre les années 2021 et 2024 et ainsi relever la trajectoire d’investissement convenue et permettre de nouvelles priorités pour un total de 12.400 millions d’euros”.

En outre, la grande coalition du gouvernement allemand est parvenue à un accord visant à réduire considérablement les exigences des entreprises pour l’application de Kurzarbeit, une modalité de réduction des délais qui peut être demandée par l’employeur, qui en retour accepte de conserver les postes de travail (et retour aux conditions préalables lorsque la crise sera surmontée).

L’Agence fédérale du travail (BA) a promis de verser l’aide pour cette raison aux travailleurs ainsi que les cotisations sociales que l’entreprise est généralement chargée de payer.

Le changement sera inclus dans une loi sur l’emploi qui était en cours de traitement et que le gouvernement devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines.

D’autre part, l’accord comprend un engagement à dialoguer avec les associations professionnelles pour établir une aide à la liquidité pour les entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus.

Le gouvernement allemand a souligné que l’économie est particulièrement exposée aux effets du coronavirus et la Fédération de l’industrie allemande (BDI) a averti que le pays pourrait entrer en récession.

Connexes

.