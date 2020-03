L’ambition de 100 millions de livres sterling de Jason Ashby pour UK Flooring Direct

Jason Ashby est le PDG de UK Flooring Direct, basé dans le Leicesteshire.

Parlez-moi un peu de l’histoire de UK Flooring Direct.

J’ai fondé l’entreprise en 2005 avec 500 £. Nous avons fait construire notre premier site Web pour £ 299 – c’était un petit site Web, sur un petit ordinateur et nous avons tout commencé à partir d’une opération de livraison directe.

Nous avons grandi rapidement. Au cours de la première année complète, nous avons généré plus de 750 000 £ et la cinquième année, nous avons atteint 9 millions de £ de ventes. Depuis, nous avons connu une croissance rapide.

Une grande partie de ce que nous avons fait était basée sur les classements organiques de Google qui offraient un marketing extrêmement rentable et quand il a changé ses algorithmes, nous avons dû remodeler l’entreprise autour de Google PPC, ce qui a augmenté les dépenses marketing avec un coût par session passant de 0,05 £ à £ 0,60.

CLIQUEZ ICI POUR LIRE PLUS DE PROFILS «5 MINUTES AVEC…»

Avec cette énorme augmentation des dépenses de marketing, j’ai reconnu que nous devions augmenter nos marges pour couvrir les coûts supplémentaires. À l’époque, nous achetions encore beaucoup de nos produits auprès d’importateurs ou de distributeurs, j’ai donc passé des commandes directes de 6 millions de dollars pour des produits similaires, ce qui entraînerait des améliorations de marge importantes.

Ce fut le début du nouveau modèle commercial verticalement intégré et nous avons continué de nous développer à un rythme extrêmement rapide au cours de la dernière décennie.

Quelle lacune du marché britannique de la vente au détail UK Flooring Direct s’efforce-t-elle de combler?

Nous essayons de donner au consommateur – nos clients – ce qu’il veut. Le numérique a apporté la commodité, ce qui signifie que le consommateur peut trouver les informations qu’il veut et dont il a besoin, quand il le veut et où qu’il se trouve dans le monde. Les consommateurs s’informent d’eux-mêmes, ce qui signifie qu’ils prendront leurs propres décisions sur les produits, nous leur fournissons donc toutes les informations dont ils ont besoin pour ce faire. La plus grande question que je pose à l’équipe marketing est la suivante: que veulent les clients, que demandent-ils et comment pouvons-nous répondre à ces demandes?

En quoi le modèle commercial de UK Flooring Direct est-il différent de ses principaux concurrents?

Nous avons très tôt reconnu comment le numérique allait changer la façon dont les gens faisaient leurs achats et comment ils interagiraient en ligne. Nos trois principales forces en tant qu’entreprise sont que nous sommes nativement numériques et que tout ce que nous pensons est d’abord numérique, ce que le client exige. Nous avons une chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée qui nous permet d’avoir un contrôle total sur la proposition de produit. Enfin, nous sommes axés sur les données, ce qui permet d’analyser et de comprendre le comportement des clients, puis d’adapter notre proposition à leurs demandes.

«Nous avons très tôt reconnu à quel point le numérique allait changer la façon dont les gens faisaient leurs achats»

Que réserve UK Flooring Direct pour le reste de 2020?

Charges. Nous continuons à nous développer, ce qui signifie investir massivement dans la technologie et nos employés. Et, comme nous avons une part de marché importante pour les planchers en bois, nous ajoutons des catégories de produits supplémentaires qui passeront par nos canaux actuels couronnés de succès.

Comment UK Flooring Direct relève-t-il certains des défis auxquels est confronté le secteur de la vente au détail?

Le modèle numérique que nous avons est la voie à suivre. Le consommateur souhaite interagir de plus en plus avec la vente au détail de manière numérique et c’est exactement là que nos racines se trouvent et nous continuons à investir pour nous assurer de répondre à leurs demandes en constante évolution.

Selon vous, quel est actuellement le plus gros risque pour la vente au détail?

Le Brexit a certes affecté la confiance des consommateurs, mais nous pensons que dans le domaine où nous opérons – le numérique – la vente au détail est en bonne forme et le changement de chaîne qui a eu lieu ces dernières années a été positif pour nous. Vous devez suivre la technologie et les exigences du client.

Si vous enlevez le Brexit, le plus gros problème pour le commerce de détail est de comprendre les tendances changeantes du consommateur. Le commerce sera toujours là mais les habitudes ont changé et il faut s’adapter.

Décrivez votre rôle et vos responsabilités.

Un peu de tout.

Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours avant UK Flooring Direct.

J’ai commencé comme installateur de revêtements de sol en tant qu’apprentie de 16 ans. À l’âge de 21 ans, je savais que nous pourrions gagner plus d’argent si j’avais plus de personnes travaillant pour nous, alors j’avais une équipe de cinq personnes qui opérait pour moi dans tout le pays.

J’ai ouvert mon premier magasin à 28 ans, juste au moment où Internet commençait à s’implanter. Il a réussi pendant un an ou deux, mais j’ai reconnu l’importance du numérique et il y a 15 ans, nous avons déménagé en ligne, c’est là que nous avons commencé avec 500 £.

Il y avait deux grandes tendances à venir – la montée du numérique et l’évolution des habitudes d’achat en plus d’un réel virage vers le parquet. Nous l’avons repéré tôt et cela a été une grande partie de notre succès jusqu’à présent.

«Le plus gros problème pour le commerce de détail est de comprendre l’évolution des habitudes du consommateur»

Qu’est-ce qui vous a amené au commerce de détail en premier lieu?

J’aime cela. J’adore les affaires. J’adore communiquer avec le client, comprendre ce qu’il veut et ensuite l’exprimer. Lorsque j’étais installateur, ma partie préférée du travail consistait à donner au sol un aspirateur après que tout était installé et à voir à quel point le client était satisfait. C’est un gros ticket pour les gens. Ils achètent des choses pour se faire plaisir et notre travail est de leur donner un excellent service et de les laisser satisfaits.

Comment votre expérience antérieure a-t-elle aidé votre emploi actuel?

Tout se résume à garder le client heureux et à s’adapter à ses besoins.

Quel est l’aspect le plus difficile de votre travail?

Nous avons une équipe fantastique dans l’entreprise, dont je suis très fier. Je suis exigeant mais aussi juste et gratifiant à la fois. Le défi continue de trouver les meilleures personnes et de bâtir l’organisation pour répondre aux plans de croissance que nous avons. Le marché est là pour nous de croître beaucoup, beaucoup plus grand et les canaux sont là donc nous devons nous assurer que nous avons l’équipe en place pour livrer cela.

Et le plus gratifiant?

Nous pourrions battre un record de revenus un jour et ma réaction instantanée serait: Et ensuite? Où est le prochain? Je m’assois très rarement et regarde le succès, j’ai hâte de voir comment nous pouvons atteindre le niveau suivant. Savoir que nous rendons les clients heureux est gratifiant, mais c’est aussi gratifiant de voir les gens que nous avons dans l’entreprise qui sont passés par nous et ont fait partie de notre succès.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui envisage de se lancer dans une carrière dans le commerce de détail?

Mettez toujours le client en premier. Continuez à poser la question: qu’est-ce que le client attend de cette entreprise? Assurez-vous que vous respectez cela. Peu importe le rôle que vous jouez, si vous le faites, c’est une industrie incroyablement gratifiante. Si les gens achètent des vêtements, c’est pour se sentir bien. S’ils améliorent leur maison, c’est pour qu’ils se sentent heureux et mieux dans la vie.

Dans notre cas, les gens posent des planchers qui seront là pendant 15 à 20 ans et cela leur rappelle ce qu’ils ont accompli et ce vers quoi ils ont travaillé. Nous aidons donc à rendre les gens heureux lorsque nous travaillons dans le commerce de détail et cela devrait toujours être à la pointe de votre esprit si vous travaillez dans ce secteur.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette