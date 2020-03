Lamborghini ferme également son usine en raison d’un coronavirus

Lamborghini a annoncé l’arrêt de la production de son usine de Sant`agata Bolognese jusqu’au 25 mars suite à la crise du coronavirus.

Selon la firme italienne, l’action est le résultat d’une responsabilité sociale et d’une grande sensibilité envers ses employés dans cette situation où nous nous trouvons maintenant.

Selon Stefano Domenicali, président et chef de la direction de Lamborghini, dans un communiqué de presse “Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous continuons de suivre la situation afin de pouvoir réagir rapidement et avec le droit de flexibilité et en coopération avec nos employés. afin qu’ils puissent redémarrer au bon moment. ”

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.